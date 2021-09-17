مد فترة تقديم أوراق طلاب الدبلومة الأمريكية لمكتب التنسيق حتى 25 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية، أنه نظرا لتأخر ورود نتائج بعض المحاولات فى الاختبارات التى أداها الطلاب الحاصلون على شهادة الدبلومة الأمريكية، فقد تقرر مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على هذه الشهادة عن طريق مكتب التنسيق حتى تاريخ 25 سبتمبر الجارى.





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