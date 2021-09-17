اتفاق بين العربية للتصنيع ووزارات ليبية على تشكيل لجنة لتبادل الخبرات

جدة - نرمين السيد - بحث الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع أحمد على أحمد عمر، وزير الصناعة والمعادن الليبى، سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية.





كما التقى أيضا التراس مع "محمد الحويج" وزير الاقتصاد والتجارة الليبى، حيث تم بحث تعزيز التعاون وفرص الإستثمار، جاء هذا على هامش زيارة السيد "عبدالحميد الدبيبة" رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والوفد المرافق للقاهرة.

وفى إطار المباحثات المشتركة تم الإتفاق على تأسيس لجنة مشتركة لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الأشقاء الليبيين، كما تم الإتفاق على إرسال خبراء فنيين من العربية للتصنيع لرفع كفاءة واعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعزيز التعاون والتكامل مع الشقيقة ليبيا وجميع الأشقاء العرب، موضحا أن العربية للتصنيع ترحب بالتعاون وتضع كافة إمكانياتها التصنيعية المتطورة لتلبية كافة احتياجات الأشقاء والمشاركة فى المشروعات التنموية بدولة ليبيا.

من جانبهم أشاد الوزيرين الليبيين، بالهيئة العربية للتصنيع وما تتميز به من إمكانيات تصنيعية متطورة وتاريخها العريق بالمنطقة العربية، مشيرين الى تطلع الشركات والمستثمرين الليبيين لتعزيز التعاون مع العربية للتصنيع، والاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالهيئة، فى المشروعات التنموية بدولة ليبيا.