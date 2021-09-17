مصر بالمركز الـ 8 عربيا بمؤشر أفضل الدول فى جودة الحياة 2021

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل السير نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"، بما يتضمنه ذلك من جهود كبيرة فى مختلف قطاعات الدولة؛ سعيا لتحقيق طموحات الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو تسهم فى تعزيز وضع الاقتصاد الوطنى، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن التقرير الصادر عن شهر أغسطس الماضى باللغتين العربية والإنجليزية، يلقى الضوء على مختارات من أحدث المؤشرات التنموية، وأهم نتائج الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة من خلال عرض تفصيلى لأهم التقارير المحلية والعالمية، التى اهتمت برصد عدد من المؤشرات التنموية عن مصر.

وأوضح أسامة الجوهرى أن الأبواب التى يتضمنها التقرير تنحصر فى (نحو مجتمع مستدام) ويتضمن مجموعة من المؤشرات، و(نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى)، و(نحو حياة صحية ومستدامة)، و( تنمية الأسر المصرية)، و(نحو تعليم متطور وشامل)، و(نحو المساواة بين الجنسين).

وخلال تقريره، عرض القائم بأعمال مركز المعلومات عددا من أبرز هذه المؤشرات، والتى من بينها تحقيق مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا فى مؤشر أفضل الدول فى جودة الحياة 2021، كما تقدمت مصر 3 مراكز فى مؤشر "الرخاء" لعام 2020، حيث يقيّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين فى 167 دولة، مشيرا كذلك إلى أن مصر جاءت ضمن الدول الـ 10 الأكثر تطوراً فى محور "جودة الأسواق والبنية التحتية" وذلك خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، كما تقدمت مصر 16 مركزاً فى محور "جودة الاقتصاد".

كما أشار أسامة الجوهرى إلى أن مصر قفزت 38 مركزاً فى مؤشر أكثر دول العالم أماناً فى عام 2021، كما قفزت 13 مركزاً فى مؤشر "المخاطر الاجتماعية" لعام 2020، والذى يتضمن مؤشرات فرعية منها معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى للفرد، ومشاركة القوى العاملة، والثقة فى الحكومة، والإنفاق الاجتماعى العام، والاستقرار السياسى، وغيرها.

وفى سياق تقريره، أشار الجوهرى إلى إشادة البنك الدولى فى تقرير له بالجهود المصرية فى تحسين حياة المواطنين، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولى تضمن نجاح مصر فى حماية العمالة غير المنتظمة من آثار جائحة كورونا، من خلال حصول 1.5 مليون على منحة الـ 500 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر، إلى جانب انخفاض معدلات الفقر بنسبة 5.2% بفضل برامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عما تضمنه تقرير البنك بشأن المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة، إلى جانب الاهتمام الكبير بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعوم من الدولة، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية، والتغذية المدرسية.

كما أشار التقرير إلى ما ذكرته منظمة الصحة العالمية من أن مصر ضمن 9 دول توقعت القمة العالمية لالتهاب الكبد أن تقضى على هذا المرض بحلول 2030، وهو ما حدث فى إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وفى تقريره، أشار الجوهرى إلى أن مصر قفزت كذلك 6 مراكز فى مؤشر مرونة العمل العالمى لعام 2020، والذى يتعلق بتحسين السياسات لتعزيز مرونة أسواق العمل، لافتا إلى تركيز العديد من التقارير العالمية على استثمار مصر فى مشروعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق نمو مستدام، كما نوه إلى تقرير دولى يشيد بجهود مصر لتوطين استخدام الغاز كمصدر نظيف للطاقة، وتحقيق مصر معدلات غير مسبوقة لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل؛ وفى هذا الصدد أشار التقرير إلى نجاح مصر فى توصيل الغاز الطبيعى لـ 12.32 مليون وحدة سكنية حتى نهاية العام المالى 2020-2021.

ووفقا للتقرير أيضا، فقد جاءت مصر ضمن فئة أفضل الدول فى مؤشر حقوق الطفل 2021 والصادر عن منظمة حقوق الطفل، والذى يقيس كيفية احترام حقوق الأطفال، وإلى أى مدى يتم العمل على تحسينها فى 182 دولة.

كما تقدمت مصر 10 مراكز فى مؤشر المعرفة العالمى 2020، حيث أصبحت مصر فى الترتيب 72 فى عام 2020 من بين 138 دولة، بعد أن كانت فى الترتيب 82 فى عام 2019، كما وصفت منظمة " اليونسكو" مصر فى تقرير لها بأنها من أكثر الدول نشاطا فى النشر العلمى بالمنطقة.

وجاءت مصر فى الترتيب الأول عربيا والـ 16 عالميا فى نسب تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2020 وفق ما نشره الاتحاد البرلمانى الدولى؛ حيث زادت نسبة عضوية المرأة فى مجلس النواب بنسبة 11.3% فى 2020 مقارنة بنسبتها فى برلمان 2015.