القوى العاملة: صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمال فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 26 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ 12 عاملا غير منتظم، و30 ألفا و962 جنيها رعاية صحية لـ 23 عاملا، فضلاً عن تسجيل 115 عاملاً جديدا بالمنظومة.





وأشار الوزير فى بيان اليوم الجمعة، إلى أن المديرية قامت بتعيين 437 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم شاب من ذوى الهمم والقدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 2.166 من راغبى العمل، فضلا عن استخراج 699 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

من جهته، أشار مدير المديرية على أبو الحسن - فى تقرير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضى - إلى أن المديرية تلقت 27 شكوى عمالية، تم تسويتها بالكامل، وقامت بالتفتيش على 100 منشأة، فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 23 محضراً للمنشآت المخالفة.

وأوضح أن المديرية قامت فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بالتفتيش على 252 منشأة ذات الكثافة العمالية، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى ، فضلاً عن عقد ندوة توعية عمالية.