حصاد وزارة القوى العاملة في أسبوع

القوى العاملة تحذر من جديد من أساليب النصب بخصوص منحة العمالة غير المنتظمة .. استمرار التدريب المجاني بالتعاون هواوي .. التدريب الفندقي ضمن مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" بسوهاج .. تعيين 4 آلاف شاب بـ 7 محافظات .. تحصيل 11.3 مليون جنيه للعمالة المصرية بالأردن والسعودية

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 10 إلى 16 سبتمبر الجاري- منها تحذير وزارة القوى العاملة من جديد من بعض اساليب النصب باسم الوزارة بمواقع التواصل الإجتماعي بخصوص منحة العمالة غير المنتظمة ، واستمرار التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "هواوي للتكنولوجيا مصر" على 5 برامج متخصصة للخريجين ، ومتابعة وزير القوى العاملة سير مبادرة " مهارتك أساس مهنتك " لتأهيل الشباب والتدريب الفندقي بسوهاج ، وتسليم 76 وثيقة للتأمين على الحياة بجنوب سيناء ، وتنظيم ندوة بعنوان: "المساواة بين الرجل والمراة والتمكين الاقتصادي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة" بالمنوفية ، و تعيين 4 آلاف و 458 شابا في 7 محافظات ، وتحصيل 10.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن ، و 1.7 مليون جنيه مستحقات العمالة بالسعودية .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث حذرت وزارة القوى العاملة من جديد من بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي ، ومن خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة ، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم .

وقالت الوزارة، إنه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو أرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة .

كما أعلنت وزارة القوى العاملة ، عن استمرار التدريب المجاني علي 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسم (اتصالات، وحاسبات)، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجي قسم إدارة الأعمال، وذلك للدفعات (2018، و2019، و 2020)، تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "هواوي للتكنولوجيا مصر" ، كما يمكن التسجيل للحصول على التدريب من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي : http://trmom.manpower.gov.eg

وقالت الوزارة : إن المرحلة الأولي للتدريب بدأت بـ 11 مدربا من 120 خريجا مطلوبين لتأهيلهم ليكونوا مدربين في هذه المرحلة، وإن الوزارة مازالت تستقبل طلبات الراغبين في الالتحاق في المرحلة الثانية لاستكمال العدد المطلوب.

وتابع محمد سعفان وزير القوي العاملة سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن ذلك ضمن مبادرة " مهارتك أساس مهنتك "

لتأهيل الشباب والتدريب الفندقي لمدة ستة أسابيع منها أربعة بمركز الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، وأسبوعين بهيلتون الأقصر، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر، مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

من جانبه أشار الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية إلى أن فعاليات الأسبوع الثاني للتدريب للشباب والفتيات يجري علي أعمال المطبخ من حيث أساسيات طرق الطهي المتنوعة، وكيفية عمل المنيو بأشكاله المتنوعة وحساب تكلفة الطعام وسلامة وجودة الغذاء ومطابقته للمعايير الصحية المعتمدة ، فضلا عن معايير التنظيف والاستلام والتخزين، وكيفية صيانة وتنظيف الآلات والمعدات والأدوات داخل المطبخ.

وأضاف أن التدريب شمل أيضا ندوة تثقيفية في السلامة والصحة المهنية ، حاضر فيها مايكل جمال أخصائي السلامة والصحة المهنية بالمديرية، شملت الضوابط القانونية لمعايير السلامة والصحة المهنية وأهميتها للحفاظ علي العامل وعلى الآلات والأجهزة وضمان توفير بيئة عمل آمنة، ومسئولية كل من العامل وصاحب العمل عن توافر اشتراطات السلامة.

ونعى وزير القوى العاملة ، وجميع العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومجلة "العمل"، بمزيد من الحزن والأسى رجل الأعمال محمود العربي، أحد رموز الصناعة والتجارة المصرية الذين تركوا بصمة بارزة فى السوق المصرية، صاحب ومؤسس مؤسسة مجموعة العربي، وقد شغل الفقيد العديد من المناصب آخرها رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، والذى وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ ٨٩ عامًا، ويتقدمون بأحر التعازي الى العائلة الكريمة.

وسلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، 76 وثيقة للتأمين على الحياة وذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة والصيادين تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.

وشدد الوزير علي أن وثيقة التأمين المقدمة هي من الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وهي بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة القادمة لتلك الفئة، لافتا إلي أن مصر التي لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة، فكل الخير الذي نحيا فيه منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة والأمن لمواطنيها.

كما نظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية ندوة بعنوان :"المساواة بين الرجل والمراة والتمكين الاقتصادى وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ونشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.

وقال الوزير في رسالة للندوة : إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020.

وأوضح سعفان، أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات فى دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة فى مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس فى المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر فى هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات .

وبدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتلقي العاملين للجرعة الأولى من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تستمر لمدة يومين بمقر المديرية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة العاملين.

وقال وزير القوي العاملة : إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشاره.

كما أعلن سعفان، أن مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، وفرت 100 فرصة عمل على عدد من المهن بـ 3 شركات ومصانع القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخري، لشغلها في شهر سبتمبر الجاري ، وذلك فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 4 آلاف و 458 شابا في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات شمال سيناء ، وكفر الشيخ ، والبحر الأحمر ، ودمياط ، والدقهلية ، والوادي الجديد ، والبحيرة ، بلغت 4 ملايين ، و 797 ألفاً و 712 جنيه ، والتفتيش على 2616 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 6026 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 6026 عاملا.

وعلى جانب آخر ، أعلن وزير القوى العاملة ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 48 و 49 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 609 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 679 ألفاً و 640 دولاراً ،أى ما يعادل 10 ملايين و643 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

كما حصل مكتب التمثيل العمالي على مستحقات عاملين مصريين متوفيين بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش زوجتيهما "ألطاف.ط.م" ، و "خديجة.ع.ط" بإجمالي 8 آلاف و 893 دولاراً أي ما يعادل 139 ألفاً و 107 جنيها مصريا تقريبا.

كما نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة عامل مصري وديا ، وبلغت إجمالي مستحقاته 79 ألف ريال سعودي أي ما يوازي 331 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة،إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل المصري "عصام.س.أ.م" لدى شركة نيسان للسيارات "الدفعة الأخيرة" من مستحقاته وقيمتها ٧٩ ألف ريال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

كما أعلن الوزير، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية، في الحصول على مستحقات عامل مصري كان يعمل في شركة تبوك للصناعات الدوائية وتوفي بالرياض، ومواطن آخر ، حيث بلغت المستحقات 311 ألفا و611 ريالا سعوديا، أي ما يعادل مليون و 303 ألفا و933 جنيها مصريا تقريبا .

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريراً آخراً من مكتب التمثيل العمالي يكشف عن تمديد صلاحية إقامات الوافدين الموجودين خارج المملكة، فضلا عن تأشيرات الزيارة، والخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل- إلي 30 نوفمبر 2021 - بدلا من 31 أغسطس 2021 .

وفى تقريراً أخراً ، والذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض وعمان ، يشير إلى أنه في إطار سماح الجهات الحكومية الأردنية بسياحة العبور من خلال المملكة الأردنية الهاشمية إلى بعض الدول الأخرى، ومنها المملكة العربية السعودية ، فإنه تم رصد مذكرة داخلية صادرة عن وزارة السياحة والآثار الأردنية ، مفادها أنه نتيجة حالة الإرباك والفوضى وعدم التزام شركات السياحة والسفر بالتعليمات الصادرة بشأن سياحة العبور ، وأيضا استغلال بعض المكاتب لإدخال عمالة إلى الأردن ، وأيضا بسبب عدم الالتزام بمدد الحجر الصحي ومواعيد المغادرة ، فقد تقرر إيقاف سياحة العبور لمدة 14 يوما ابتداءا من اليوم الأثنين الموافق 13 سبتمبر 2021 لغايات تقييم ومراجعة الإجراءات وعمل المسوحات اللازمة نحو تنظيم هذه الآلية، وتنظيم عمل شركات السياحة والسفر .

وأخيراً ، تلقى سعفان ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي يفيد بأن دولة الإمارات أعلنت ضمن "مشاريع الخمسين"، عن مسار جديد ومتكامل للإقامات في الدولة ضمن التحديثات على قانون الإقامة، مع حزمة من الإجراءات التحسينية تواكب توجهات الدولة للمرحلة المقبلة، وتعزز من مكانتها عاصمةً عالميةً للمهارات وأصحاب الخبرات، وأفضل مكان للعيش والإقامة في العالم.