/650598/القبض-على شخص-طعن-زوجته-بـ-سكين في-الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من إلقاء القبض على مواطن طعن زوجته بـ«سكين» بمدينة سنورس الفيوم، طعنة نافذة أودت بحياتها فى الحال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إلقاء القبض على مواطن طعن زوجته بـ«سكين» بمدينة سنورس الفيوم

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث قتل بمركز سنورس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وأتضح أن شخص يدعى «رمضان م» سبق له السجن قام بتسديد طعنة نافذة بسكين إلى زوجته «هدية ع ر»، وتم نقل جثة المجنى عليها إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى، كما تم القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

في سياق اخر أمر المستشار علاء السعدنى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، إحالة أمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية إلى محكمة الجنايات بعد اعترافه بالتعدى على طفلة 11 عاما بقرية بمنشأة البدوى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية مستغلا وجود الطفلة بمنزله لحفظ القرآن الكريم.

هتك عرض طفل

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد الجميلى، مأمور مركز شرطة طلخا بتقدم «س» ببلاغ رقم 10565 لسنة 2021 جنح مركز طلخا تتهم فيه «س» 39 عامًا، أمام وخطيب ومدرس بالأوقاف، مقيم بذات القرية واتهامه بالتعدى على نجلتها «ج»11 عامًا.

اعترافات المتهم بهتط طفلة في الدقهلية

اعترف المتهم تفصيلية أمام أسامة خليل، وكيل نيابة مركز طلخا، وأمانة سر محمد موسى وبإشراف حسن شطا مدير النيابة بعد مواجهته بأقوال الطفلة ووصفها وصفا دقيقا لمحتويات غرفة نومه الذى أكد المتهم بأنها بالفعل هى وصف غرفة النوم.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة هتك عرض الضحية التى تبلغ من العمر الـ 11 عامًا، وقد أكد تقرير الطب الشرعى، وأكدت تحريات رجال المباحث صحة الواقعة.