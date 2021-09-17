/650600/كنت-فاكرة-الناس-بتخلف-من-الركب-ومش-هقول-اسم-أمي-عشان-السحر-تصريحات-نارية-لفيفي-عبده

حلت الفنانة والراقصة الشرقية فيفي عبده ضيفة على برنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على فضائية قناة dmc، أمس الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة فيفي عبده ببرنامج السيرة.

فيفي عبده في ضيافة وفاء الكيلاني

تحدثت فيفي خلال اللقاء عن زيجاتها المتعددة وأسباب خلافها مع أزواجها السابقين، وحياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها بوالديها، فضلًا عن أسباب هروبها مع صديقتها وخالها للالتحاق بمهنة الرقص.

فيفي عبده تندم على الهروب من منزلها

أكدت فيفي عبده أنها اضطرت للهرب من منزل والدها، في سن صغير، بسبب زوجته، وإذا عاد بها الزمن ما كانت أقدمت على ذلك خاصة بعد الظروف والضغوط التي تعرضت لها بسبب هذا القرار.

وأضافت فيفي عبده في حوارها لبرنامج «السيرة»، على قناة dmc، مساء اليوم الخميس: «لو مدركة اللى حصلي، مكنتش هربت من بيتي بسبب الرقص، ونصيحتي لكل بنت ألا تقدم على هذا التصرف على الاطلاق».

فيفي عبده تدمن السوشيال ميديا

وتابعت: «أخطر ما في البيوت حاليًا السوشيال ميديا والفيديوهات، رأيي أنها هتبوظ عقول البنات، ابنتك مش هتوريكي بتتفرج على إيه، كان يوم أسود لما دخلنا على الفيديوهات والميديا، وأنا للأسف أعاني من ادمان الفيديوهات ومش عارفة أتخلص منها، وبقول يارب أقوم من نومي اتخلص من العادة السيئة دي».

وعن معتقدات الزواج الخاطئة قالت: "لحد ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبه.. هي فهمتنا كده، ما كنش فيه البجاحة اللي موجودة دلوقتي.. ما كنش فيه سوشيال ميديا، فسي السوشيال ميديا تختفي علشان بلاقي القر عليا كتير".

فيفي عبده تكشف عن مخاوفها من الحسد والسحر

وكشفت فيفي عبده عن مخاوفها من السحر: "مش عاوزة أقول اسم أمي علشان ما حدش يعمل لي سحر، كتير عاوزين يأذوني وروحت أفك الحاجات دي مرتين".