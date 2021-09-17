/650602/حادث-مروع-بالساحل-الشمالي-يتسبب-في-مصرع-وإصابة-20-شخص

شهد طريق الساحل الشمالي حادث مروع لقى فيه شخص مصرعه، وأصيب 19 آخرين، حيث كان الاتوبيس مخصص للرحلات ووقع الحادث بالساحل الشمالي على طريق «مطروح - الإسكندرية»، بنطاق مركز ومدينة الضبعة.

دوت الخليج

وتم الانتقال إلى موقع الحادث، بسيارات الاسعااف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

مصرع وإصابة 20 شخص

مستشفى الضبعة المركزي استقبل مصابي حادث أتوبيس الساحل الشمالي، ويتم الان تقديم العلاج اللازم.

جدير بالذكر ان «النيابة العامة» قد تلقت بلاغًا من والدة الطفلة المجني عليها في غضون سبتمبر الجاري بهتك المتهم عرض ابنتها خلال تواجدها بمسكنه بغرض تعليمها بمركز طلخا بالدقهلية، وأنها تيقنت من حدوث الواقعة بكشف طبي أجرته على ابنتها، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل التحريات بخصوص طفلة طلخة

طفلة طلخة

إذ سمعت أقوال الطفلة المجني عليها ووالدتها، فأكدتا حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، وأضافت الطفلة اعتياد المتهم ارتكاب تلك الجريمة معها مرات عدة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه.

الطب الشرعي

وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، وقررت «المحكمة المختصة» مدّ حبس المتهم خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتهيب «النيابة العامة» بالمواطنين إلى إلحاق أبنائهم بالمؤسسات الدينية والتعليمية الرسميّة، والكف عن تعليمهم في الأماكن غير المخصصة أو غير المرخص لها بذلك، فإذا كان الحرص على تعليم الأبناء واجبًا، فإنَّ حُسن اختيار أماكن تلقيه أوجب.