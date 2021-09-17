صور- الموج مرتفع.. 6 شواطئ آمنة للسباحة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك، اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، وناشد رواد الشواطئ بتوخى الحذر والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ وعمال الأبراج والسباحة داخل المناطق الآمنة، فضلا عن عدم ترك الأطفال للسباحة بمفردهم. ووفقا الإدارة المركزية للسياحة والمصايف يوجد 6 شواطئ فى الإسكندرية يمكن للمصطافين التوجه إليها والاستمتاع بنزول البحر والسباحة بشكل آمن، لوجود حواجز أمواج أمامها وهى: 1.شاطئ إيناس حقى "الخدمة لمن يطلبها" وتبلغ سعر تذكرة دخوله 10 جنيهات شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل أربع أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة تغيير الملابس. 2.شاطئ إسحاق حلمى المميز وسعر تذكرة دخوله 15 جنيها تشمل الحصول على كرسى وشمسية لكل أربعة أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس. 3.شاطئ السرايا العام سعر تذكرته 5 جنيهات تشمل الحصول على كرسى وشمسية لكل أربع أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس. 4.شاطئ ميامى العام سعر تذكرته 5 جنيهات تشمل الحصول على كرسى وشمسية لكل أربع أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس. 5.شاطئ فريسكا المميز وسعر تذكرة الدخول 15 جنيها تشمل الحصول على كرسى وشمسية لكل أربع أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس. 6.شاطئ محمود سعيد السياحى سعر تذكرة الدخول 25 جنيها، تشمل الحصول على كرسى وشمسية لكل أربع أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس.

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