مبادرة ”مصر أمانة بين إيديك” تصل لدمياط للمرة الثانية لتوعية العمال

استأنفت وزارة القوي العاملة، مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، إطلاق مرحلتها الثانية التي تنظمها وزارة القوى العاملة بمديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، لتوعية أطرف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج.

جاء ذلك بحضور 50 من مسئولي الموارد البشرية ومسئولي السلامة والصحة المهنية ،وممثلى النقابات والشركات والمصانع بالمنطقة الصناعية و10 من مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالمديرية، وتستمر لمدة 3 أيام ، وذلك بالمعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة .

وقال وزير القوي العاملة، في رسالة للحضور، إن "مبادرة مصر أمانة بين إيديك" التي أطلقتها الوزارة طبقا لبروتوكول التعاون بينها، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، لتنمية الموارد البشرية في المناطق الصناعية "كثيفة العمالة" على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الاجتماعية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة"، وتستهدف 64 ألفا و905 منشآت، يعمل بها مليون و109 آلاف و339 عاملا.

وتابع "سعفان"، أن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وقالت منى الأطروشي مدير المديرية : أنه تم تنظيم محاضرات لرفع الوعى لدى طرفى العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل) بحقوقهم وواجباتهم لخلق مناخ مستقر داخل مكان العمل وزيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية .

كما شملت المبادرة أيضاً وسائل فض منازعات العمل الفردية وفقا لقانون العمل رقم١٢ لسنة ٢٠٠٣، بالإضافة إلى ذلك الوساطة والتحكيم والمفاوضات الجماعية، فضلا عن شرح لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى وأثرها فى استقرار العمل، بالإضافة إلى السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وكذلك الأبعاد القانونية لمخاطر الإدمان والتعاطى .