وزير التنمية المحلية يعقد إجتماعاً مع رئيس اتحاد مجالس ومدن الكاميرون

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلين لاتحاد مجالس ومدن الكاميرون برئاسة أوجستين تامبا رئيس بلدية باوندى الكاميرونية وممثلين لاتحاد منتجي الأخشاب بينهم اسحاق بيندزي وسيليستين زيجوي الخبير الاقتصادي الكاميروني وذلك بمشاركة المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية و عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجانب الكاميروني الذى شارك في اجتماع منظمة المدن والحكومات الأفريقية بالقاهرة والذى يمثل منتجى الأخشاب وتنظيم لقاءات بين الجانبين لبحث آليات التعاون المستقبلية في مجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين .

وقدم اللواء محمود شعراوى ، الشكر للجانب الكاميرونى على الاهتمام الذى قدموه وإرسال كافة الردود على الاستفسارات التي أرسلتها الوزارة وغرفة صناعة الأخشاب والتي كانت مشجعة للغاية لعقد هذا الاجتماع وبحث كيفية تطوير التعاون بين الجانبين بخطوات عملية خلال الفترة القادمة .

وجدد اللواء محمود شعراوى التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الأفريقية بصفة عامة والعلاقات مع دولة الكاميرون على وجه الخصوص ، مشيراً إلى رغبة الوزارة الصادقة في دعم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الأخشاب والانطلاق بالتعاون المشترك في هذا المجال الحيوى إلى آفاق أحرب مما يعزز العلاقات المصرية الكاميرونية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتبادلة بين الجانبين .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى استعداد الحكومة للعمل المشترك لتحقيق الاستفادة المتبادلة لمصر والكاميرون لدعم صناعة الأخشاب والاستفادة من الإنتاج الخشبى من الكاميرون خاصة مع اهتمام القيادة السياسية بهذه الصناعة وانشاء مدينة دمياط للأثاث وتلبية احتياج السوق المحلي وفتح آفاق تصدير الأثاث.

وشهد الاجتماع استعراض بعض تفاصيل الاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية بين الجانبين المصرى والكاميروني واستيفاء كافة العناصر الفنية والاستفسارات المطلوبة فيما يخص المواصفات الفنية للمنتجات الخشبية وطبيعة الأخشاب المنتجة في الكاميرون والشروط المرتبطة بعملية الإنتاج وطبيعة الشروط التي تفرضها الكاميرون على صادرات الأخشاب والقواعد الحاكمة للإنتاج المشترك والحوافز المقدمة للاستثمار في هذا المجال .

كما تحدث المهندس أحمد حلمى عن بعض الاستفسارات التي طلبتها غرفة صناعة الأخشاب والأثاث في مصر من الجانب الكاميرونى والردود التي وصلت حول أنواع الأخشاب الموجودة في غابات الكاميرون التي تستخدم في صناعة الأثاث ومعرفة المواصفات الفنية لكل نوع وسعر من تلك الأخشاب والتي تصلح لصناعة الأثاث في مصر وحجم سوق الآثاث في الكاميرون والمعارض الدولية التي تنظمها الحكومة .

وأكد اللواء محمود شعراوى على وجود فرصة استثمارية جيدة بين مصر والكاميرون في هذا المجال يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء كافة الدراسات الفنية وبحث إمكانية استيراد المواد الخام من الأخشاب الكاميرونية وتصدير الأثاث المصرى لفتح أسواق جديدة في دول غرب أفريقيا والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ، مشيراً إلي استعداد الدولة على تقديم كل الخبرات المطلوبة في مجال صناعة الأثاث وتدريب الشباب والكوادر الكاميرونية في هذا المجال بما يساهم في تعزيز التعاون على المستوى الحكومى .

ومن جانبه قدم أوجستين تامبا رئيس بلدية باوندى الكاميرونية رئيس اتحاد مجالس ومدن الكاميرون بالشكر لوزير التنمية المحلية على المتابعة المستمرة لتفعيل التعاون بين الحكومتين في قطاع الأخشاب وصناعة الآثاث بما يعود بالنفع على الجانبين ، مؤكداً حرص الاتحاد على تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بفتح مجالات للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين والتنسيق مع الحكومة الكاميرونية لتقديم كل التسهيلات والتيسيرات المطلوبة .

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين والانتهاء من دراسة إرسال وفد مصري للكاميرون يضم ممثلين للجانب الحكومي ومتخصصين من غرفة صناعة الأخشاب للتعرف على الأنواع الموجودة على الطبيعة والبدائل المتاحة في السوق الكاميرونى وبعض الخبراء المتخصصين في النواحى المالية والجمركية وهيئة الاستثمار ورجال الأعمال العاملين في هذا القطاع .