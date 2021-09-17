المرور: غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام

أجرت إدارة المرور اليوم الجمعة ، غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام ابتداء من صباح اليوم لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، أنه فى إطار تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامه علي الكوبري في اطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .

وأستطرد المصدر، أنه يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام من اليوم الجمعة و حتي الساعة الخامسة صباح يوم الأحد، علي أن تكون الأعمال علي مدار " 24 " ساعة، علمآ بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .

وأكد المصدر ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الاعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.