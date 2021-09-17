/650603/موعد-مباراة-منتخب-مصر-وليبيا-فى-تصفيات-كأس-العالم-والقنوات-الناقله

يخوص المنتخب الأول لكرة القدم مواجهة هامة أمام المنتخب الليبي الشقيق في إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بعد تعثر الفراعنة في الجولة الماضية بالتعادل أمام الجابون بهدف لكل فريق.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة منتخب مصر وليبيا فى تصفيات كأس العالم والقنوات الناقله في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم.

وتقام المباراة بين مصر وليبيا في التاسع من أكتوبر القادم ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم على أن تقام مباريات الجولة الرابعة في الثاني عشر من الشهر ذاته.

القنوات الناقلة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:12303

معدل التمريز: 27500

الاستقطاب: 3/4

معامل تصحيح الخطأ: أفقي.

أما التردد الجديد لقناة أون تايم سبورتس 1 هو 11861، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ومن المقرر أن يقيم الاتحاد المصري لكرة القدم ظهر اليوم الخميس ، مؤتمر تقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد.

حسام البدري مع المنتخب

الجدير بالذكر أن بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

تولي حسام البدري قيادة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب الفراعنة في 10 مباريات، حقق 5 انتصارات وتعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

مباراة مصر وليبيا

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.