/650605/نفسي-حزينة-وقلبي-اتكسر-وفاة-والدة-المنتج-ريمون-رمسيس

رحلت عن عالمنا ،صباح اليوم الجمعة، والدة المنتج المصري ريمون رمسيس، ولم يكشف حتى الآن عن أسباب الوفاة أو تفاصيل الجنازة والعزاء.

دوت الخليج يرصد وفاة والدة المنتج الفني ريمون رمسيس، فضلًا عن آخر أعماله الفنية.

ريمون رمسيس يعلن وفاة والدته

أعلن ريمون رمسيس وفاة والدته من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب متأثرًا: "أمي حبيبتي سابتني ومشيت سافرت السما.. طيب ليه يا ماما أنتي عمرك ما سبتيني لوحدي، أهون عليكي.. قلبي اتكسر نفسي حزينة أوي يا أمي".

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

نجوم الوسط الفني يشاركون في دفتر عزاء والدة ريمون رمسيس

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على نعي المنتج ريمون رمسيس، وكان على رأسهم الفنان وائل عبد العزيز، فقدم له العزاء قائلًا: "لا حول ولا قوة الا بالله العلي، توفت اليوم والده المنتج الفني وصديقي ريمون رمسيس ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبرك ويصبر اهلك يا ريمون".

ريمون رمسيس يتألق بفيلم «30 مارس»

وعلى الصعيد الآخر، كانت آخر أعمال المنتج الفني ريمون رمسيس فيلم «30 مارس» بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

قصة فيلم 30 مارس

وتدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك فى اطار من الاثارة والتشويق.

ويجسد الفيشاوي خلال أحداث العمل دور "علي"، الذي لا يستطيع الفصل بين الوهم والحقيقة، فيعيش أوهامًا على أنها حقائق والعكس، وفي الوقت نفسه يواجه عصابة تحاول استغلال هذا التوهّم، الأمر الذي يضع علي على حافة الحقيقة أو الإعدام.

وكانت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد الذي يحمل اسم «30 مارس»، ألغت العرض خاص للعمل.