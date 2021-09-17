صور- نموذج تعليمى وطنى.. أندريه زكى ومحافظ أسيوط فى مدارس السلام الإنجيلية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، عصام سعد محافظ أسيوط، أمس الخميس، للمشاركة فى احتفالية مدرسة السلام الحديثة المشتركة، وتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًّا والمتميزين فى مختلف المجالات والأنشطة.





وقال رئيس الإنجيلية وفقا لبيان صحفى: "منذ بداية نشأتها، ونحن نسعى فى جميع مدارسنا إلى تقديم نموذج تعليمى وطنى ومخلص، يساهم فى خروج مواطن صالح له دور حقيقى فى بناء الوطن ومستقبله". ومن جانبه وجه محافظ أسيوط خالص شكره وتقديره للدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية، وأعضاء مجلس إدارة مدارس سنودس النيل الإنجيلى ومدرسة السلام الحديثة بأسيوط لاهتمامهم بتربية النشء وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وتأهيلهم دراسيًّا وصقل خبراتهم ومواهبهم فى مختلف الأنشطة المدرسية وحصولهم على المراكز المتقدمة فى التفوق الدراسى على مستوى الجمهورية. وكرم رئيس الإنجيلية ومحافظ أسيوط، الطلاب المتفوقين دراسيًّا ورياضيًّا وثقافيًّا بالمدرسة، كما تم منحهم شهادات التقدير والهدايا، ثم تم تقديم بعض الفقرات الفنية للأطفال والطلاب المتميزين فى الغناء الفردى والاستعراضات الفنية والكورال.

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