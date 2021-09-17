وزير التعليم العالى: أنفقنا 7 مليارات جنيه لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بحضور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والتكنولوجية، والمعاهد البحثية، وعدد من ممثلى وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعى، وعدد من الشخصيات العامة، وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

فى بداية الافتتاح تم عرض فيلم وثائقى حول جهود وزارة التعليم العالى فى مجال التحول الرقمى، وأبرز المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى والمستشفيات الجامعية.

وفى مستهل كلمته، رحب خالد عبدالغفار بكل المشاركين فى المنتدى، متوجها بخالص الشكر والتقدير لكل السادة المشاركين فى تنظيمه، معربًا عن تمنياته بأن يحقق المنتدى أهدافه المنشودة، وأن يكون إضافة حقيقية إلى الجهود التى تبذلها مؤسسات الدولة فى مجال التحول الرقمى.

وأشاد الوزير بانعقاد المؤتمر فى منطقة الجلالة، التى تعد واحدة من المدن المصرية الجديدة والمتميزة، والتى تشهد حالة من التطوير على المستوى العمرانى والحضارى، فضلا عنها عن احتضانها لواحدة من الجامعات الأهلية المتميزة، وهى جامعة الجلالة.

وأكد عبدالغفار أن المنتدى يكتسب أهميته من المحاور والموضوعات التى يتناولها، والتى تدور حول التحول الرقمى فى التعليم العالى والبحث العلمى، باعتباره أحد أولويات الحكومة المصرية، بهدف مواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة، والتى تعد من أهم مظاهر التقدم الإنسانى.

واستعرض الوزير جهود الوزارة فى مجال التحول الرقمى، مشيرًا إلى أنه تم إعداد دراسة للعمل على رفع كفاء البنية التحتية المعلوماتية للجامعات المصرية لتصبح جامعات ذكية، ومؤهلة للاندماج فى منظومة التحول الرقمى.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزارة أنفقت ما يقرب من 7 مليارات جنيه، لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة فى مجال التحول الرقمى وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة، كتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات والمستشفيات الجامعية، موضحًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للاختبارات المميكنة، وميكنة المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أنه يجرى حاليا تعميم الاختبارات الإلكترونية على كافة التخصصات فى الجامعات الحكومية.

وفى ختام كلمته أعرب الوزير عن أمله أن تدور فعاليات المنتدى فى أفضل مناخ علمى، وأن يخرج المنتدى بتوصيات تسهم فى تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمى.

ومن جانبه، أكد طارق شوقى ضرورة خلق أجيال جديدة من الطلاب، تكون قادرة على مواكبة التغيرات العالمية، وأن تصبح مؤهلة لتلقى العلم من خلال وسائله الرقمية، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب إحداث تغيير فى ثقافتنا بشكل كامل، وأن نتخلى عن فكرة الاهتمام بمجموع الطالب لصالح الاهتمام بتعليمه وتسليحه بالمهارات الحقيقية للتعليم، كما هو متبع فى جميع أنحاء العالم المتقدم.

وأشار شوقى إلى أن وزارة التربية والتعليم تجاوبت مع الثورة المعلوماتية، من خلال إتاحة بنية تعليمية رقمية متميزة، شملت تقديم المناهج التعليمية فى صورة رقمية، وإتاحتها من خلال منصات تفاعلية، مؤكدًا أن هذا يأتى فى ضوء استعادة التعليم الحقيقى فى مؤسساتنا التعليمية.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالتوسعات التى تشهدها مصر على مستوى إنشاء الجامعات الجديدة فى مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات لديها برامج متميزة ومواكبة لمتطلبات السوق العمل، فضلا عن أنها تتماشى مع جهود الوزارة للارتقاء بمستويات الطلاب فى المرحلة قبل الجامعية.

وعلى هامش الجلسة الافتتاحية أدار خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حواراً حول تكنولوجيا التعليم فى عصر التحول الرقمى، وآليات الانتقال إلى الجامعات الذكية.

يذكر أن المنتدى يأتى فى ضوء الإستراتيجية القومية للتحول الرقمى وتوجهات الدولة المصرية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) ويهدف المنتدى إلى تعزيز ثقافة التحول الرقمى بالمجتمع الأكاديمى، وعرض رؤية البيئة التعليمية الجامعية فى عصر جامعات الجيل الرابع؛ لضمان استمرار المؤسسات التعليمية فى تأدية عملها بالشكل الأمثل.

وتتضمن فعاليات المنتدى عرض لأحدث التقنيات والخدمات الرقمية فى مجال التعليم العالى والمستشفيات الجامعية والبحث العلمى، فضلاً عن عرض إستراتيجية التحول الرقمى فى التعليم العالى والبحث العلمى والمستشفيات الجامعية، وعرض مجمع لمشروعات التعليم العالى الرقمية، وإلقاء الضوء على وظائف تكنولوجيا المستقبل، وبعض البرامج والتطبيقات المتخصصة فى التعليم الجامعى، ومشروعات التحول الرقمى بالمراكز والمعاهد البحثية.

ويشهد المنتدى عددًا من الأنشطة، منها: إطلاق مبادرتى (طالب رقمى، رواد الرؤية المستقبلية)، وتوقيع بروتوكولات (الشهادات الثبوتية، الأسبقية الثنائية من مشروع الاختبارات الإلكترونية) وتوقيع عدد من الاتفاقيات والعقود (توقيع LMS بالتعاون مع بنك المعرفة، وتوقيع اتفاقية Microsoft لعام 2021 – 2022، وعقد مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، وعقود مشروع نظم المعلومات الطلابية)، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المشروعات، منها منصة الترقيات، ومشروعات Telemedicine أو الرعاية الصحية، وتوقيع اتفاقيات (سيسكو، هواوى، مايكروسوفت) وبروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة بلس وان هيلث.