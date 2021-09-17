غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى 3 أيام لرفع كفاءته

وقالت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، إن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى من أعلي بواقع غلق حارة مرورية فقط، ولمدة 3 أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر الجارى، حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد 19 سبتمبر، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، وعلمًا بأن أعمال الغلق الجزئى ستتم بالتناوب خلال فترة الأعمال، دون تعطيل الحركة المرورية.
ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة، ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة .
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.
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