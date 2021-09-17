/650608/أمير-عبد-العزيز-يقترب-من-مساعدة-كارتيرون-في-جهاز-الزمالك

يقترب أمير عبد العزيز المدرب العام السابق في نادي الزمالك، العودة من جديد، لشغل المنصب وذلك بعد رحيل أسامة نبيه عن الفريق أمس الخميس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعتبر أمير عبد العزيز من أهم العناصر في جهاز الكرة بنادي الزمالك وله نجاحات عديدة، ويمتاز بالسيطرة على غرف خلع الملابس.

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب قررت التشاور مع باتريس كارتيرون في إضافة أمير عبد العزيز للجهاز الجديد خلفا لأسامة نبيه، ليتولى المهمة مع الفريق مع بداية الموسم الجديد.

وتنتظر إدارة الزمالك رأي المدير الفني باتريس كارتيرون قبل إعطاء القرار النهائي والعمل معا، خاصة أن أمير عبد العزيز كان له تجربة سابقة داخل نادي الزمالك وكانت مكللة بالنجاح".

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك المؤقت، أنه حزين بسبب الحملة الجماهيرية التي حدثت خلال الساعات الأخيرة من اليوم، والمطالبة برحيلة عن رئاسة النادي قبل عمل الانتخابات.

وأضاف لبيب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك" لقد شارك الزمالك خلال 8 بطولات منذ تولي اللجنة المهمة، وتمكنا من تحقيق 6 بطولات، فكيف نكون قد فشلنا ونحن حققنا عدد كبير من البطولات، ويجب أن تنظر الجماهير إلى الإيجابيات أولا".

وتابع" هناك حملة من الاعلام ضد نادي الزمالك من أجل إسقاطه وهذا لن يحدث مطلقا لأننا نبحث عن مصلحة النادي دون التفكير في المصلحة الشخصية ، ونجح الاعلام في اشتعال الأزمة بين الجماهير وإدارة النادي حول أزمة حمدي النقاز لاعب الفريق الجديد".

وتابع" حمدي النقاز لم يكن الأول الذي عاد من الهروب إلى نادي الزمالك، فهناك عدد كبير من اللاعبين والمدربين عادوا إلى الفريق بعد الهروب، ولكن الحملة قائمة على النقاز فقط، واللاعب تم تسوية الأمور المالية معه حتى لا نتعرض إلى الايقاف".

واختتم" نادي الزمالك مديون حتى الأن بمبلغ 17 مليون يورو، ونحاول دائما تقليل هذا المبلغ، ولا ينظر أحد لنا بأننا نفعل أي شئ لنادي الزمالك، ونجحنا بالأمس تحويل مبلغ 300 ألف دولار للاعب أتشيمبونج حتى لا نتعرض للإيقاف، وأتمنى أن يسود الهدوء داخل الفريق خلال الفترة القادمة".