/650609/فرج-عامر-يطلب-تأجيل-مباراة-سموحة-وبيراميدز-ويوجه-رسالة-لعصام-عبد-الفتاح

تحدث محمد فرح عامر رئيس نادي سموحة، عن مباراة فريقة القادمة أمام بيراميدزن ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر الجمعة المقبل.

ونشر فرج عامر على صفحته الشخصية، أنه يطلب تأجيل مباراته مع بيراميدز، في بطولة كأس مصر رسميا".

وأكمل" نطالب بالتأجيل لمدة أسبوع، حتى ينتظم الفريق في التدريبات وتواجد العناصر الجديدة والاستقرار على قائمة الراحلين".

وأردف عامر" لم تشارك الصفقات الجديدة حتى الأن في تدريبات الفريق مما يؤثر على معنويات الفريق في القادم، وهناك لاعبين يتواجدوا في البطولة للمرة الأولى".

وواصل" هذا يعني عدم تواجد مبدأ تكافؤ الفرص حال لعب المباراة في موعدها الجمعة القادم".

واختتم" متفائل بتواجد عصام عبد الفتاح في رئاسة لجنة الحكام الجديدة باتحاد الكرة المصري، وأتمنى له التوفيق ولدى ثقة كبيرة في عودة التحكيم المصري للريادة مرة آخرى".

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة استمرار الهاني سليمان حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”اغراءات مالية كبيرة من اجل شراء اكثر من لاعب من سموحة ، معادلة صعبة”.

وتابع:”اندية عربية لم توفق في شراء محمد الشناوي حارس الاهلي. تتابع الهاني سليمان”.

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.