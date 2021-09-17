مي كساب تدعو لكريم فهمي: «يارب رجعه لمراته وأولاده»

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دوت الخليج يرصد تعليق مي كساب على تعرض الفنان كريم فهمي لأزمة صحية مفاجأة.

غردت كساب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "يارب اشفي كريم فهمي ورجعه لمراته وأولاده وأهله وكل اللي بيحبوه بألف سلامة".

كريم فهمي يتعرض لأزمة صحية مفاجأة

كان الفنان كريم فهمي تعرض أمس، لأزمة صحية مفاجأة، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات على الفور لخضوعة للإجراءات الطبية اللازمة، وذلك بعد أن أصيب بجلطتين على الرئة.

ندى أكرم تعلن تعرض كريم فهمي لأزمة صحية شديدة

أعلنت مصممة الأزياء ندى أكرم تعرض الفنان كريم فهمي لأزمة صحية، حيث نشرت صورة له عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلالها وهو ملازمًا الفراش في حالة إعياء داخل إحدى المستشفيات.

وعلقت عليها داعية المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل قائلة: "إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يارب".

هاني عزب يكشف عن الحالة الصحية لكريم فهمي

وكشف الكاتب الصحفي هاني عزب عن تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي، من خلال نشره ذات الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: "خالص الأمنيات بالشفاء العاجل للفنان كريم فهمي بعد إصابته بجلطتين علي الرئة، دعواتكم".

مي كساب تغني عن تجربة فارق العمر مع زوجها في حكاية «وأنا قبلت»

من ناحية أخرى، قدمت الفنانة مي كساب أغنية بعنوان «شيفاك كبير»، في الحلقة الأخيرة من حكاية «وأنا قبلت»، لتعكس تجربة «مي» الحقيقية التي عاشتها على أرض الواقع بزواجها من رجل أصغر سناً وهو مطرب المهرجانات «أوكا»، حيث تلقت مي كساب تعليقات من متابعي المسلسل، مشيدين باختيار المطربة لتغني تلك الأغنية التي تعبر عما عاشته قبل سنوات حين انهالت عليها وزوجها «أوكا» التعليقات السلبية التي تسخر من موافقة «مي» على الزواج بمطرب شعبي يصغرها بنحو 10 سنوات وأثار الجدل بسبب أغنياته ومظهره.

لكن الطرفين صمما على إتمام الزيجة دون النظر إلى أي تعليقات سلبية، حيث سبق وأكدت «مي» أن «أوكا» هو الشخص الوحيد الذي وقف بجانبها في أزمتها النفسية بعد وفاة والدتها واصفة إياه بأنه أفضل الرجال الذين تعاملت معهم.

ليلقى الاثنان تهاني وإعجابات من جمهورهما على شجاعتهما، متمنين لهما السعادة.. بل وأمنيات البعض بأن يكونوا في شجاعة مي كساب وزوجها في الزواج رغم الفارق العمري بينهما.