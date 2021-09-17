/650612/قرر-صادم-من-إدارة-طلائع-الجيش-قبل-مباراة-الأهلي-بكأس-السوبر-المصري-تفاصيل

قرر فريق طلائع الجيش، تأجيل ملف الراحلين عن الفريق لما بعد نهاية مباراة الأهلي وطلائع الجيش، والمقرر إقامتها الأثنين القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان هناك اتفاق قد حدث بانتقال محمد بسام وأحمد سمير لصفوف فيوتشر أف سي، ولكن تم تأجيل الرحيل حتى نهاية مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالسوبر المصري.

ويأتي أيضا اللاعب مهند لاشين لم تقرر حتى الآن الادارة بيعه، خاصة أن هناك عروض كثيرة له من أجل الانتقال، ويعتبر من أهمها فاركو والزمالك، وسيتم حسم الأمر بعد نهاية مباراة السوبر المصري.

ويركز حاليا عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش على المباراة القادمة أمام الأهلي، وقرر عزل الفريق عن وسائل الاعلام من أجل حصد اللقب الأول للفريق في تاريخه.

وتابع أحد المصادر بفريق طلائع الجيش أن الجهاز الفني لا يمانع رحيل أي لاعب بشرط وجود البدائل المناسبة".

ويلتقي الأهلي أمام طلائع الجيش مساء الأثنين القادم، في مباراة السوبر المصري لموسم 2020/2021.

غادرت بعثة النادي الأهلي متجهة إلى الأسكندرية مساء اليوم، وذلك من أجل الدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة طلائع الجيش في مباراة كاس السوبر المصري مساء الأثنين القادم.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق التي سافرت إلى الاسكندرية لخوض لقاء طلائع الجيش، ولم يأتي فيها مفاجأت كبيرة، ولكن تم إبعاد ناصر ماهر عن قائمة الفريق وذلك بسبب رغبة موسيماني في رحيل اللاعب، وأيضا غياب بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديدة بسبب الاصابة.

وجاء أيضا غياب محمود متولي مدافع الفريق وذلك بسبب إصابة أوتار الركبة، والتي تستلزم الراحة السلبية لمدة 10 أيام.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

محمود وحيد، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، بدر بانون.

محمود كهربا، أيمن أشرف، كريم فؤاد، جسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

وليد سليمان، صلاح محسن، علي معلول، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد هاني.

عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أحمد عبد القادر، حسام حسن، لويس ميكيسوني.

وكان النادي الأهلي لعب اليوم مباراة ودية أمام بتروجت، وتمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف سجلة حسين الشحات، وكان مصطفى شوبير تمكن من التصدي على ركلة جزاء خلال المباراة.