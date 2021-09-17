/650613/أمانة-مركز-المنصوره-تفوز-علي-ميت-غمر-فى-تصفيات-نهائي-دوري-مستقبل-وطن-بالدقهلية

أُقيمت اليوم ثلاثة مباريات في تصفيات محافظة الدقهلية بين المراكز على ملاعب شيكو ، وذلك بحضور النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ،والدكتور احمد عبيه الامين المساعد للحزب بالدقهليه والدكتور رضوان عمار امين الزراعة، والمستشار وليد عرفات امين السياسات، عطيه عبدالباري امين العمال والفلاحين،فى اطار انطلاق مباريات الدور قبل النهائى من الموسم الثالث لدوري مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية التي تقام تحت شعار "أنت البطل".

ومن الجدير بالذكر أن اللجنه المنظمه للبطوله تتكون من الكابتن ممدوح جعفر ،ومحمد عبده ،وفادي وجيه،وداليا رسلان،و محمد عبدالقادر،واسلام سراج،ومحمد صالح والسيد الحديدي،واحمد جبريل،و محمد الدسوقي عبدالعزيز ، و أمناء المراكز وامناء الشباب بالمراكز.

ومن المقرر أن تستمر فاعليات الدور الثاني حتى يوم ٢٠ سبتمبر الجاري مع المباراة النهائية التي ستعلن اسم البطل الذي سيمثل محافظة الدقهلية .

وسجلت مباريات اليوم من انطلاق الدور قبل النهائي لدوري مستقبل وطن على مستوى محافظة الدقهلية فوز فريق امانه مركز المنصوره ١/٣ علي فريق مركز ميت غمر ، وفوز فريق امانه غرب المنصوره ١/٣ علي فريق امانه أجا.

وأدار المباريات تحكيما من منطقة الدقهليه لكره القدم الكابتن بيبو الدسوقي و الكابتن محمود مشالي.

انطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس اشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن،النائب الأول لرئيس الحزب،زعيم الأغلبية،رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات ودعم الرياضة وتقديم الدعم الكامل للشباب ليكونوا أبطال مصر الرياضيين بما يضمن إستمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية