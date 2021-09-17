إنفوجراف- الأرقام تتحدث.. مصر على طريق التنمية

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جدة - نرمين السيد - واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، تقرير "جهود على طريق التنمية" الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، والذى أكد أن مصر تقدمت 3 مراكز فى مؤشر الرخاء لعام 2020، كما قفزت 38 مركزا فى مؤشر أكثر دول العالم أماناً فى 2021.
وأوضح التقرير أن مصر قفزت 13 مركزا فى مؤشر المخاطر الاجتماعية لعام 2020، كما قفزت 6 مراكز فى مؤشر مرونة العمل العالمى لعام 2020، إضافة إلى أنها نجحت فى حماية العمالة غير المنتظمة من آثار جائحة كورونا.
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