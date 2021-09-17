صور.. إزالة 25 حالة تعد على أراضى الدولة فى أطفيح والعياط بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وشمل قرار محافظ الجيزة أن تكون الغرفة برئاسة السيد السكرتير العام المساعد، وعضوية ممثلين عن جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومديرية أمن الجيزة وجهات الولاية وغرفه العمليات بالمحافظة.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مكثفة لاسترداد حق الدولة وإزالة أى تعديات على الأراضى أملاك الدولة وردع المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما كلف بعرض تقرير يومى بنتائج الحملات بكل المراكز والمدن وعدد الحالات التى تم التعامل معها لإجراء تقييم لرؤساء الوحدات المحلية. وفى ذلك الإطار، أزال مركز العياط حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 16 ألف م2 وهى عبارة عن استراحة ومنشأة بمنطقة جبل جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطورى.

كما شن مركز أطفيح حملة إزالة لتعديات على أرض ولاية جهاز حماية النيل أسفرن عن 14 حالة تعد على حرم النيل، بالاضافه إلى إزالة 10 حالات تعد على أرض ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وولاية المحافظة ضمن موجة إزاله التعديات وذلك بقرى البرمبل ومنشأة سليمان ومسجد موسى والكريمات ودير الميمون.

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