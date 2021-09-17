إنفوجراف- مواجهة حوادث القطارات.. مصر تستعين بالتكنولوجيا النمساوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النقل منذ أيام تسلمها إحدى ماكينات فحص السكة الحديد من نوع (EM100U) التى تُصنعها شركة "Plasser & Theurer" النمساوية، وهى ماكينات قياس إلكترونية لاكتشاف أعطال السكك الحديدية بالموجات فوق الصوتية.





والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن ماكينات فحص السكة الحديد التى ستواجه بها وزارة النقل تكرار الحوادث بسبب عيوب القضبان وغيرها من المشاكل الفنية.

وقالت وزارة النقل فى بيان سابق إن الماكينة نقلة نوعية فى منظومة الأمان والسلامة فى هيئة السكك الحديدية.

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