مدرب أستون فيلا : تريزيجيه لن يعود للمباريات قبل العام الجديد

كشف دين سميث المدير الفني لأستون فيلا مفاجأة غير سارة خاصة بالنجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" المحترف في صفوف النادى الإنجليزي، مؤكدا أن اللاعب قد لا يتمكن من اللعب مع الفريق حتى نهاية العام الحالي لعدم شفائه الكامل من الإصابة.

وقال سميث في المؤتمر الصحفى لمباراة أستون فيلا إيفرتون إن تريزيجيه لا زال في عملية التأهيل من إصابة الرباط الصليبي التي غاب على أثرها نهاية الموسم الماضي وبداية الحالي.

ويلتقي أستون فيلا مع إيفرتون غدا السبت لحساب منافسات الجولة الخامسة من عمر مباريات الدوري الإنجليزي، حيث يسعى الفريق إلى تعديل وضعه في المسابقة خصوصا أنه يحتل المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط فقط.

وأضاف مدرب أستون فيلا أنه تقرر تأجيل ظهور تريزيجيه حتى جاهزا بشكل كامل مع بداية العام الجديد.

كان تريزيجيه أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ليفربول من الموسم الماضي، كما واصل تدريباته التأهيلية الفترة الماضية بعد خضوعه لجراحة ناجحة.