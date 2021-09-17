موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني ٢٠٢١ ولينك الاستعلام

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كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيادة الدكتور طارق شوقي عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني موضحة أنها ستكون خلال الايام القادمة.

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وأوضحت الوزارة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، سيكون بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات كما سيكون هناك فتح باب للتظلم على النتيجة بعد الاعلان عنها فورا.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني ٢٠٢١

جدير بالذكر ان امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة قام بتأديتها ما يقرب من 140 ألف طالب وطالبة، والتي انطلقت يوم 4 سبتمبر الجارى وانتهت 13 من ذات الشهر

وكانت وزارة التعليم العالى بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار قد اعلنت انه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الثالثة التنسيق، لباقي الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني ٢٠٢١

ونفس الأمر على المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية من اجل تدوين رغباتهم، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى الاثنين الموافق 20/9/2021.