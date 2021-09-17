أحمد فهمي يتعرض للإفلاس بسبب هنا الزاهد..«تفاصيل»

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أثارت الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي الجدل من جديد، بعدما اتهمها الأخير أنه أفلس بسببها وبسبب متطلباتها.

دوت الخليج يرصد أسباب تعرض الفنان أحمد فهمي للإفلاس وعلاقته زوجته النجمة هنا الزاهد بالأمر.

أحمد فهمي وهنا الزاهد في فيديو ساخر جديد

شاركت هنا الزاهد جموهرها فيديو جديد ساخر عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث ظهر الثنائى، في الفيديو، خلال تواجدهما في أحد الأماكن، حيث قالت خلاله: "النهاردة واخدة أحمد افسحه واجيبله اللى هو عايزه"، ليرد: " أنتى فلستينى وفلستى الكارت".

هنا الزاهد تتهم أحمد فهمي بالسرقة

وسبق وأن شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها مشادة كلامية جديديدة بينها وبين زوجها الفنان أحمد فهمي، دون علم الأخير أنها تقوم بتصويره، فهي دائمًا ما توثق شجارهما الهزلي بالتصوير وحفظ الفيديوهات.

نشرت الزاهد فيديو من داخل منزلها عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلاله زوجها فهمي وهي تستجوبه عن الشاحن الخاص بها، الذي اتضح أنه أخذه خلسة معه في إحدى سفرياته.

أحمد فهمي يتعاقد على فيلم جديد بعنوان «مستر إكس»

ومن ناحية أخرى، تعاقد الفنان أحمد فهمي مؤخرًا على تقديم بطولة فيلم جديد يحمل اسم «مستر إكس» بالتعاون مع المخرج رامي إمام، وتجري الشركة المنتجة في ترشيح وتعاقد مع باقي أبطال الفيلم من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

ويستعد أحمد فهمي خلال الفترة القادمة لخوض بطولة مسلسل درامي جديد مأخوذ عن قصة «سفاح الجيزة» الحقيقة، ليحمل العمل عنوان «السفاح»، ويتكون المسلسل من 8 حلقات، والمقرر عرضه عبر منصة شاهد الإلكترونية بعد البدء في تحضيره خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال هنا الزاهد الفنية

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، وشاركها في البطولة كلًا من محمد الكيلاني ومحمود عبدالمغني وأحمد سلطان ونجوم آخرين.

هذا وقد شاركت هنا في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «النمر»، بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.