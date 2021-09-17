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وخلال اللقاء، تعرف الوفد على الخدمات المختلفة التى تقدمها الكنيسة لاسيما خدمة اللاجئين حيث أكد رئيس الأساقفة، إن مؤسسة refugee Egypt التابعة للكنيسة تخدم مئات اللاجئين سنويًا حيث تقدم عددًا من البرامج والأنشطة مثل برنامج الصحة العامة والعيادات الذى يشمل الرعاية الصحية للأطفال والأمهات اللاجئات والتوعية الصحية ضد الأمراض والأوبئة والقوافل الطبية لرعاية اللاجئيين فى أماكن تجمعاتهم والمساعدات الطبية للمحتاجين من اللاجئين بالإضافة لبرامج التدريب والتأهيل لسوق العمل.
وأكد رئيس الأساقفة، أن مصر أحد أهم محطات استقبال اللاجئين فى العالم، ويعيشون فيها بين المواطنين دون أن يتم عزلهم فى معسكرات لجوء، كما هو الحال فى كثير من الدول، بل ويتلقون معاملة إنسانية من المصريين شعبًا وحكومة.
وأشار رئيس الأساقفة إلى أن خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية تحرص على إكسابهم مهارات حياتية تساعدهم فى كسب الرزق خلال فترة إقامتهم بمصر من خلال برامج التدريب المهنى حتى لا يضطر اللاجئ إلى انتظار المعونات الإنسانية بل تساعده الكنيسة على تحقيق استقلال مادى ولو نسبى.
فيما أثنى الوفد الفرنسى على خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية مؤكدين على الدور الإنسانى الكبير الذى تلعبه الكنيسة فى هذا الصدد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأسقفية لوفد برلمانى فرنسى: مصر من أفضل الدول تعاملا مع اللاجئين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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