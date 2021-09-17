فيديوجراف- من القاهرة إلى أسوان والغردقة.. خط سكة حديد عالى السرعة

جدة - نرمين السيد - ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية جهود مصر التنموية فى مجال السكك الحديدية، خصوصا مشروع القطار المكهرب فى مصر، مشيرة إلى أن مصر ستبنى خط سكة حديد عالى السرعة بقيمة 4.5 مليار دولار، وسيتمكن من خلاله الركاب والبضائع قريبا من السفر عبر الصحراء، ولأول مرة فى البلاد.





وذكرت "CNN" أن شركة Siemens Mobility الألمانية وقعت عقدا مع الهيئة القومية المصرية للأنفاق (NAT) فى وقت سابق من هذا الشهر لبناء 660 كيلومترا مبدئيا من الشبكة المخطط لها والبالغ طولها 1800 كيلومتر، وإنشاء ما يشابه قناة السويس على القضبان، مشيرة إلى أن الخط الأول مدينتى العين السخنة على البحر الأحمر بمرسى مطروح والإسكندرية على البحر المتوسط. والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن خط سكة حديد عالى السرعة سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، والذى سيعزز البنية التحتية للمناطق التى يمر بها ويساعد فى تحقيق الزحف العمرانى. وسينفذ المشروع شركتى سيمنس الألمانية والمقاولون العرب، كم ستوقع "سيمنس" عقودا لبناء الخطين التاليين فى الشبكة لربط منطقة القاهرة الكبرى بأسوان والأقصر عبر الغردقة بسفاجا.

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