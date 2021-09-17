صور.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع 2021

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الختامية لفعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" والذى نفذت فعالياته بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريب القتالى للقوات البحرية والجوية والمنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة 20 دولة صديقة وشقيقة.





جاء ذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لمختلف الدول المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين ودارسى الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين.

وفى البداية، أهدى القائد العام للقوات المسلحة، درع النجم الساطع لقادة العناصر المشاركة فى التدريبات المشتركة.

وتضمنت المرحلة الختامية تنفيذ مشروع رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقصف الجوى ضد العدائيات المختلفة، كما قامت الطائرات الهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية وتنفيذ أعمال القصف المدفعى على مصادر النيران للعناصر المعادية، كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى لاستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة، وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام فى التوقيتات المحددة، كما أظهرت المرحلة تحقيق الهدف المنشود من التدريب.

وفى نهاية المرحلة ألقى القائد العام كلمة نقل فيها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشاد بالمستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات والقدرة على إدارة مهمة مشتركة باحترافية بعد الاستفادة من تبادل الخبرات بالشكل الأمثل.

هذا وقد شهدت الأيام الماضية تنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة ضمن فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" كالتدريب على عمليات الإسعافات الأولية والإخلاء الطبى الميدانى للعناصر المصابة بواسطة سيارات الإسعاف المجهزة والطائرات الهليكوبتر، فضلاً عن تنفيذ النشاط التدريبى (STX) الذى يتمثل فى التدريب على مكافحة القناصة والطائرة بدون طيار والعبوات الناسفة والأسلوب الأمثل لفتح الثغرات والإخلاء الطبى للجرحى، وتنفيذ النشاط التدريبى (CPX) الذى يتمثل فى تبادل الخبرات المكثف بمشروع مراكز القيادة للعناصر المشاركة بالتدريب.

وفى سياق متصل، حضر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أحد الأنشطة التدريبية المخططة خلال فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع، حيث تمثل النشاط التدريبى فى القضاء على بؤرة إرهابية وتأمين منطقة سكنية وعودة الحياة إلى طبيعتها وذلك من خلال تنفيذ مهمة مخططة شاركت فيها عناصر مختلف الأسلحة والتخصصات لكافة الدول المشاركة وعناصر من القوات الخاصة للشرطة المدنية المصرية التى تشارك لأول مرة فى التدريب، حيث أظهر النشاط المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بإسلوب احترافى.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز للعناصر المنفذة للأنشطة وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك باحترافية ودقة، مشيراً إلى أهمية التدريب الذى يعمل على تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لمختلف الدول المشاركة بالتدريب.

تأتى فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" كإحدى أبرز الأنشطة التدريبية المشتركة الهامة التى تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذها فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والعديد من الدول العربية والأجنبية لتبادل الخبرات وتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية مع الدول الصديقة والشقيقة.