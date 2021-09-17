قومى المرأة: الدولة تعمل على مناهضة جميع أشكال العنف

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الدولة تعمل على مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة فى ضوء إطار استراتيجى والذى يتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى اعتمدها رئيس الجمهورية فى عام 2017 "عام المرأة المصرية " وأقرها كخارطةِ طريقٍ للحكومةِ المصريةِ.





جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة حول "حقوق المرأة الصحية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الـ22 الذى ينظمه قسم أمراض النساء والتوليد بالقصر العينى كلية الطب جامعة القاهرة، والذى يعد أضخم حدث تدريبى فى هذا المجال.

شهدت فعاليات الجلسة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العينى، وبرئاسة الدكتور ايهاب سليمان رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بالكلية، وفريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولى.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى، وفقا لبيان صحفى، إلى الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 / 2020، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت، أن مصر كانت أول دولة فى المنطقة العربية تطلق مسح "التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى" عام 2015".

وقالت إن المجلس القومى للمرأة أطلق تقريراً حول "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020"، والذى هدف إلى تسليط الضوء على أهم نتائج الاستراتيجية، وعرض الانجازات والانشطة التفصيلية المنفذة تحت كل محور من محاورها، منذ إطلاقها فى أبريل 2015 وحتى أبريل 2021، وذلك لتوفير أداة تتسم بالشفافية للمواطنين والمواطنات حول ما تم إنجازه وما هى أبرز العقبات.

وأشارت رئيسة المجلس إلى قيام مصر بتأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فى مايو 2019، لافتة إلى نجاح حملات التوعية التى نفذتها اللجنة فى كافة محافظات الجمهورية فى الوصول إلى أكثر من 76 مليون اتصال توعوى خلال سنتين.

كما أشارت إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة المعنفة، قائلة: "إن هناك وحدات مكافحة التحرش بالجامعات، ووحدات "المرأة الآمنة للاستجابة الصحية" بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى افتتاح النيابة العامة لمكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى، فى ختام كلمتها، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على دعمه وتعاونه مع المجلس القومى للمرأة فى إنشاء وحدات المرأة الآمنة للاستجابة الطبية بكليات الطب بالجامعات المصرية لمساعدة السيدات اللاتى يتعرضن للعنف، والتى يأتى من بينها وحدة المرأة الآمنة بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة.