تحويلات مرورية لتركيب فواصل عرضية لكوبرى ترسا الجديد بالجيزة

جدة - نرمين السيد - تعين الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة للبدء فى تنفيذ أعمال تركيب الفواصل العرضية لكوبرى "ترسا الجديد" فى الاتجاهين والذى يربط الحركة المرورية بين طريق المنصورية وشارع أنور السادات "ترسا سابقا".





وأوضحت إدارة مرور الجيزة أن ذلك الأمر يستلزم غلق كلى لكوبرى ترسا الجديد فى الاتجاهين، لمدة 5 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر 2021 حتى الساعة 12 ليل الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 ، مع إجراء تحويلات مرورية.

وأشارت "مرور الجيزة" إلى أن التحويلات المرورية ستكون على النحو التالى:

القادم من طريق المنصورية ويرغب بالسير اتجاه محور أنور السادات "ترسا سابقا" يسلك الطريق السطحى للكوبرى مرورا بشارع ترعة السيسى وشارع اللبينى وطريق المريوطية ثم استكمال السير إلى محور أنور السادات.

والقادم من محور أنور السادات "ترسا سابقا" ويرغب بالسير إتجاه طريق المنصورية يسلك الطريق السطحى للكوبرى مرورا بطريق المريوطية وشارع اللبينى وشارع ترعة السيسى ثم استكمال السير إلى طريق المنصورية.

وتم التنسيق مع الشركة المنفذة للصيانة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.