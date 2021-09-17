صور.. «المترو» تواصل تطهير المحطات والقطارات ضد «كورونا»

جدة - نرمين السيد - تواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال عمليات تطهير وتعقيم محطات المترو والقطارات بالخطين الأول والثانى، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النقل، المهندس كامل الوزير.





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