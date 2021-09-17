الصحة العالمية: مصر تستقبل 20 ثلاجة لحفظ لقاحات فايزر

قالت منظمة الصحة العالمية، إن وزارة الصحة والسكان استقبلت شحنة تحتوى على 20 ثلاجة لحفظ لقاحات فيروس كورونا فايزر التى سيتم استقبالها فى الفترة القادمة.
وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن الشحنة تم توصيلها من خلال يونيسف عبر مرفق كوفاكس وتعد شحنة الثلاجات الأولى من إجمالى 63 ثلاجة ستستلمها الوزارة فى الفترة المقبلة لحفظ لقاحات فايزر.
وتستعد وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة لاستقبال الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد فايزر والتى يبلغ عدد جرعاتها حوالى 260 ألف جرعة.
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