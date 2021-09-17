/650622/رئيس-الحكومة-الليبية-يتفقد-مشروعات-العاصمة-الإدارية-ويشيد-بحجم-العمل-والجهد-المبذول

تفقد اليوم الجمعة المهندس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يرافقه عدد من الوزراء الليبيين، مشروعات العاصمة الادارية الجديدة.

بدأت الجولة باستقبال الوفد في مسجد الفتاح العليم من قبل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المكلف بمرافقة الوفد الليبى مدة الزيارة لمصر، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الادارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني بوزارة الاسكان، وعدد من مسئولى الهيئة الهندسية، وممثلي شركة العاصمة الادارية.

أدى الوفد صلاة الجمعة بمسجد الفتاح العليم ثم استمع إلى شرح كامل عن المسجد ومحتوياته، ثم بدأت جولة تفقدية بالمدينة مرورا بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي وموقع منطقة الاعمال المركزية، التى يتم فيها بناء 20 برجا، حيث شرح المهندس عبدالمطلب ممدوح نسب التنفيذ، واستخدامات الأبراج، وعدد العمال فى الموقع، وخلافه.

ثم قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومرافقوه بزيارة لمبني مجلس الوزراء والحي الحكومي، واستمع إلى شرح من مسئولى الهيئة الهندسية عن عدد الوزارات ونسب التنفيذ والتجهيزات المختلفة.

وفى ختام الزيارة تفقد المهندس عبدالحميد الدبيبة فندق الماسة، وأثني علي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأشاد بحجم العمل والجهد المبذول قائلا: حجم المشروعات بهذا الشكل انما يدل علي عراقة المصريين وقوتهم.