/650606/هاتف-محمول-لص-يتسبب-في-مصرع-شخص سقط-تحت-أحد-القطارات-بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة مصرع شخص نتيجة سقوطه أسفل أحد القطارات حال سرقة هاتفه المحمول، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف غموض ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بواقعة سرقة هاتف محمول داخل أحد القطارات وسقوط المجنى عليه أسفل القطار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع شخص نتيجة سقوطه أسفل أحد القطارات حال سرقة هاتفه المحمول بالغربية

تفاضيل الواقعة

وبالفحص والأنتقال أتضح أنه أثناء استقلال (شقيقين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية) القطار المشار إليه، وحال تحرك القطار من إحدى القرى بدائرة المركز، قام مجهول بخطف هاتف محمول من أحدهما خلال وقوفه بجوار باب القطار، وسقط المجنى عليه أسفل عجلات القطار ما أدى لوفاته، وعلى إثر ذلك قام شقيق المجنى عليه بالنزول من القطار والعدو خلف المتهم لضبطه، فقام المتهم بإلقاء الهاتف المستولى عليه وقام بالهرب.

وتواصلت التحريات الأولية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد أحمد مبروك، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وأتضح أنه (عامل، مقيم بالدقهلية) .

أعترافات المتهم

وبعد تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنه أثناء عدو شقيق المجنى عليه خلفه تخلى عن الهاتف المستولى عليه خشية الإمساك به، وبعد ذلك علم بوفاة المجنى عليه، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.