/650607/هنادي-مهنا-كنت-بنهار-بسبب-التنمر-وأما-خسيت-بيقولولي-شكلك-عضمة

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن تعرضها للتنمر بسبب وزنها الزائد، الأمر الذي أدى بها إلى الانهيار والبكاء ودخولها في حالة نفسية سيئة.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة هنادي حول وزنها في أثناء حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc».

تعرض هنادي مهنا للتنمر بسبب وزنها

وقالت هنادي خلال استضافتها في برنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان: "كنت أتلقى تعليقات سخيفة.. وكانوا بيحسسوني إني بتخن وبخس عشانهم همّا.. مش عشان نفسي وشكلي .. فكنت بنهار وبعيط من التنمر عليا ومن الاكتئاب ومن كتر التنمر والتريقة على شكلي كنت بأكل أكتر".

وتابعت: "حتى دلوقتي بيشتموني أني خسيت وبيقولولي شكلك عضمة".

أحمد زاهر يشبه جسم هنادي مهنا بورك البطة

ومازحها الفنان أحمد زاهر بسبب خسارتها كثيرًا من الوزن قائلًا:" بقيتى ورك"، ومن جانبه مازحها رامى رضوان قائلًا:" بقيتى ربع بطة".

كما أكدت هنادى مهنا أن حكاية كدبة كبيرة من مسلسل «ورا كل باب»، هامة للغاية فى ظل ما يتعرض له المشاهير من شائعات، قائلة:" اكشفت أن فيه ناس بتدفع فلوس عشان تشوه صورة غيرهم".

وقالت مهنا خلال حوارها مع برنامج «مساء دى ام سى» أنها كانت سعيدة للغاية بأجواء التصوير والتعاون مع فريق العمل.

هنادي مهنا تصالب بتطبيق خاصية عمل حسابات مواقع التواصل بالبطاقة

وطالبت هنادى مهنا، بعدم السماح لأى شخص بعمل حسابات فيك على وسائل التواصل الإجتماعى، معقبة :" مفروض يبقى بالبطاقة أو الباسبور".

وبعد غياب أربعة أشهر عن الساحة الفنية والسوشيال ميديا، كانت أثارت الفنانة هنادي مهنا حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، عقب نشرها عدة صور جديدة لها، ظهرت بها نحيفة وبقوام ممشوق، على عكس ما كانت تبدو عليه حتى أن البعض من ملامحها تغيرت، مما صدم الجمهور من تغيير شكلها، وأبدى الكثير إعجابه بها نظرا لتخلصها من الوزن الزائد في عدة أشهر قليلة، والبعض الآخر، تسأل كيف فعلت ذلك في وقت قصير، وقال آخرون أن الفنانة خضعت لعمليات التكميم للوصول لتلك النتيجة.

حكاية كدية كبيرة بطولة هنادي مهنا وأحمد زاهر

يذكر أن مسلسل «ورا كل باب» يتكون من حكايات منفصلة، كل حكاية تعرض في 5 حلقات، وعرض الموسم الأول منه قبل رمضان 2021، بطولة أحمد زاهر، هنادي مهنا، وإيمان سلامة، محمد ناصر، عماد رشاد، رضوي جودة، فتوح أحمد، تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.