/650610/لعدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني-سحب-3089--رخصة-قيادة في-24-ساعة

سحبت الجهات المعنية 3089 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وتم رفع 47 سيارة متروكة في الشوارع، وذلك خلال حملات مرورية مكبرة على مدار الـ24 ساعة اللأخيرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سحب 3089 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

وأكدت وزارة الداخلية، أن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن تحديد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير في ضبط جميع أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا، بالإضافة إلى إرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي.

مزايا الملصق الإلكترونى

وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها «سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة».

يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها «الحارة المرورية»مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.