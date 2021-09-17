«كفالة 10 آلاف جنيه»...إخلاء سبيل طالب متهم بالتعدي على فتاة في وسط البلد

/650616/كفالة-10-آلاف-جنيهإخلاء-سبيل-طالب-متهم-بالتعدي-على-فتاة في-وسط-البلد

قررت نيابة قصر النيل، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل طالب متهم بالتعدي على فتاة بالضرب والتحرش بها في وسط البلد بالقاهرة، بعد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،بكفالة 10 آلاف جنيه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إخلاء سبيل طالب متهم بالتعدي على فتاة بالضرب والتحرش بها في منطقة وسط البلد

تفاصيل الواقعة

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن تعرض فتاة للتعدي من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك» لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش، والتعدي عليها بالضرب من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

التعدى عليها بالسب والضرب

وبالفحص والأنتقال نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة المشار إليها (طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، مصابة بخدوش وسحجات وكدمات، وبسؤالها أمام جهات التحقيق قررت بأنها حال سيرها بصحبة والدتها) بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد، وقيامها بشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين، قام قائد سيارة بمضايقتها، ولدى معاتبته قام بالنزول من سيارته والتعدى عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

وبتكثيف جهود الأمن وإجراء التحريات الأولية أمكن تحديد المشكو في حقه، طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بارتكابه الواقعة، وقيام والدة المجنى عليها بالبدء فى التعدى عليه بالسب والقذف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيةاللازمة حيال الواقعة.