/650620/الدفع-بـ-3-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-مخلفات-أخشاب-في-المنيب

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب في قطعة أرض ومخلفات أخشاب بشارع المدبح بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة.

تحيا مصريرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق نشب في مخلفات أخشاب في المنيب

الدفع بـ 3 سيارات إطفاء

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغ يفيد بنشوب حريق بقطعة أرض بها مخلفات، بشارع المدبح بالمنيب، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية، بـ 3 سيارات إطفاء وفرضت كردونا أمنيا حول المنطقة، منعا لامتداد النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

في سياق اخر أمر المستشار علاء السعدنى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، إحالة أمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية إلى محكمة الجنايات بعد اعترافه بالتعدى على طفلة 11 عاما بقرية بمنشأة البدوى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية مستغلا وجود الطفلة بمنزله لحفظ القرآن الكريم.

هتك عرض طفلة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد الجميلى، مأمور مركز شرطة طلخا بتقدم «س» ببلاغ رقم 10565 لسنة 2021 جنح مركز طلخا تتهم فيه «س» 39 عامًا، أمام وخطيب ومدرس بالأوقاف، مقيم بذات القرية واتهامه بالتعدى على نجلتها «ج»11 عامًا.

اعترافات المتهم بهتط طفلة في الدقهلية

اعترف المتهم تفصيلية أمام أسامة خليل، وكيل نيابة مركز طلخا، وأمانة سر محمد موسى وبإشراف حسن شطا مدير النيابة بعد مواجهته بأقوال الطفلة ووصفها وصفا دقيقا لمحتويات غرفة نومه الذى أكد المتهم بأنها بالفعل هى وصف غرفة النوم.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة هتك عرض الضحية التى تبلغ من العمر الـ 11 عامًا، وقد أكد تقرير الطب الشرعى، وأكدت تحريات رجال المباحث صحة الواقعة.