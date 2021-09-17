«ربنا يشفيك يا حبيبنا».. نجوم الفن يدعون لكريم فهمي بعد إصابته بجلطة في الرئة

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حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على الدعاء بالشفاء العاجل للفنان كريم فهمي بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، دخل على إثرها العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة.

دوت الخليج يرصد تعليق نجوم ونجمات الوسط الفني على نبأ إصابة الفنان كريم فهمي بجلطتين في الرئة.

رامي جمال يطالب الجمهور بالدعاء لكريم فهمي

غرد المطرب المصري رامي جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: قائلًا: "أخويا الغالي كريم أنت قوي أنا عارف وأنا وكل اللي بيحبوك مستنين خبر خروجك بالسلامة، دعواتكم لكريم عشان محتاجها دلوقتي بمشكلة في الرئة قوية.. يارب منشوفش فيك وحش أبدًا".

أحمد العوضي يدعو لكريم فهمي

ونشر الفنان أحمد العوضي صورة كريم فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها داعيًا له: "ربنا يشفيك يا كريم وتقوم بالسلامة".

يوسف الشريف وأيتن عامر يتمنيان الشفاء العاجل لكريم فهمي

وطالب الفنان يوسف الشريف جمهوره بالدعاء لفهمي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "أرجو من حضراتكم الدعاء للفنان كريم فهمي بالشفاء العاجل، ربنا يشفيك يا كريم وترجع بالسلامة لبيتك وأسرتك وجمهورك".

ومن جانبه، نشرت الفنانة أيتن عامر البوستر الرسمي لفيلم «علي بابا»، والذي جمعها بكريم فهمي، وعلقت عليه قائلة: "سلامتك يا كريم.. ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبنا".

هذا وقد شهدت الحالة الصحية للفنان كريم فهمي حالة أفضل مما كان عليه بعد إصابته بجلطتين في الرئة ،أمس الخميس، ويخضع حاليًا للفحوصات الطبية من أجل القضاء على الجلة، وم ثم سيغادر المشفى لقضاء فترة نقاهة في منزله.

كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية

كان الفنان المصري كريم فهمي تعرض لأزمة صحية مفاجأة، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات على الفور لخضوعة للإجراءات الطبية اللازمة، وذلك بعد أن أصيب بجلطتين على الرئة.

ندى أكرم تعلن تعرض كريم فهمي لأزمة صحية شديدة

أعلنت مصممة الأزياء ندى أكرم تعرض الفنان كريم فهمي لأزمة صحية، حيث نشرت صورة له عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلالها وهو ملازمًا الفراش في حالة إعياء داخل إحدى المستشفيات.

وعلقت عليها داعية المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل قائلة: "إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يارب".

هاني عزب يكشف عن الحالة الصحية لكريم فهمي

وكشف الكاتب الصحفي هاني عزب عن تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي، من خلال نشره ذات الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: "خالص الأمنيات بالشفاء العاجل للفنان كريم فهمي بعد إصابته بجلطتين علي الرئة، دعواتكم".

فيلم «ديدو» بطولة كريم فهمي

وعلى الصعيد الآخر، يعرض حاليًا للفنان كريم فهمي بدور العرض السينمائية فيلم «ديدو»، ويشارك في بطولته بجانب كريم فهمى كل من الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.

ويحضر حاليًا المنتج أحمد السبكى لتقديم جزء ثانى من فيلم «ديدو» الذى يعرض في السينمات حاليًا من بطولة كريم فهمى، ومن المقرر أن ينضم إلى فريق العمل نجم كوميدى كبير سوف يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

واستأنف مؤخرًا الفنان كريم فهمى تصوير فيلمه «جارة القمر» بإحدى فيلات طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، خاصة بعدما اطمأن على طرح فيلمه «ديدو»، الذى يعرض حاليًا بالسينمات.