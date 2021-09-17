خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامناً مع تنفيذ تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمنزل المستحدث القادم من الطريق الدائرى من مناطق المعادى والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم اتجاه ميدان لبنان المنيب ضمن توسعة الطريق الدائرى.





وبحسب الإدارة العامة تستلزم الإصلاحات غلق شارع البحر الأعظم بشكل جزئى فى الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب، تحديداً بالمنطقة المواجهة لتقاطع مطلع ومنزل الطريق الدائرى مع شارع البحر الأعظم، تحديدا أمام مقر التأمين الصحى لجزيرة الذهب، وذلك ليومين ابتداءً من الجمعة الموافق 17/9/2021 وحتى صباح السبت 18/9/2021 على أن تكون الأعمال ابتداءً من الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً، طوال فترة الأعمال، مع ترك حارة مرورية لحركة المركبات دون تعطيل حركة المرور. وقد تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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