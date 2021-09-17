وزير التعليم العالى: إنشاء جامعة الجلالة إنجاز حقيقى وفقا للمقاييس العالمية

جدة - نرمين السيد - رافق الوزير خلال الجولة لفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية، ورؤساء المعاهد البحثية، وقيادات وزارة التعليم العالى.

أكد الوزير خلال الجولة، وفقا لبيان صحفى، أن جامعة الجلالة تعد صرحًا من الصروح العلمية التى شيدتها الدولة المصرية فى وقت قياسى لا يزيد عن 26 شهرًا، وهو ما يعد إنجازًا حقيقيًّا وفقا للمقاييس العالمية، مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة هى من الجامعات الأهلية التى لا تهدف للربح، وهى ملك لجميع المصريين، وتقام على مساحة 174 فدانًا، تم استغلالها بالكامل لصالح المنشآت التعليمية، وتسهم الجامعة فى إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، وملبية لسوق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة.

وأضاف عبدالغفار، أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة يأتى فى إطار التوجيهات الرئاسية بإنشاء جامعات عالمية تحقق المكانة اللائقة بمصر، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء هذه الجامعات هو خلق نوع من التنافس الشريف بين كافة المؤسسات التعليمية فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا يساهم فى إتاحة فرص التعليم بجودة عالية فى العلوم الثقافية والعلمية والتطبيقية المختلفة، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد الوزير، أن الهدف من اتجاه الدولة المصرية لإنشاء جامعات أهلية فى المدن الجديدة، هو تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بهذه المدن، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافى لم يعد عائقًا أمام تقديم الخدمة التعليمية المتميزة للطلاب.

ومن جانبه، أكد أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة تأخذ فى الاعتبار التخصصات التى تلبى احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة استعدت للعام الجامعى الجديد بإضافة عدد من البرامج الحديثة، وتجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية، ومعامل المحاكاة بكليتى الطب البشرى وطب الأسنان بأحدث أجهزة المحاكاة، فضلاً عن تجهيز قاعات التدريس بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأشار حيدر، إلى أن الجامعة تعمل على إقامة شراكات مع جامعات دولية لإتاحة الدراسة بدرجات علمية مشتركة فى تخصصات جديدة، حيث تم توقيع اتفاق مع جامعة "أريزونا ستيت" الأمريكية للتعاون فى مجالات، (الهندسة، العلوم، إدارة الأعمال، الإعلام والفنون)، وذلك لمنح شهادة علمية مزدوجة.

وأضاف أن الجامعة وقعت اتفاق مع جامعة هيروشيما اليابانية للتعاون فى مجالات (الهندسة، طب الأسنان، إدارة الأعمال)، فضلاً عن توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع جامعتى عين شمس وطنطا، ومركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن شهادة أساسيات التحول الرقمى.

ومن ناحية أخرى، قام الوزير بجولة تفقدية داخل مقر الجامعة، شملت معامل الكمبيوتر ومعامل الاختبارات الإلكترونية، و القاعات الدراسية، وبعض المكاتب الإدارية بالجامعة.

كما تفقد عبدالغفار معرض الأعمال الفنية الذى أقامته الجامعة لعرض الأعمال الفنية المتميزة لطلاب الجامعة، وأشاد الوزير بمستوى ودقة هذه الأعمال.

وافتتح الوزير مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بكلية الطب جامعة الجلالة، بهدف تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة؛ ويأتى ذلك فى إطار توجه الدولة المصرية نحو تطعيم كافة عناصر العملية التعليمية ضد فيروس كورونا، من أجل تحقيق الاستقرار فى العام الجامعى الجديد.

يُذكر أن جامعة الجلالة تعد إحدى الجامعات الأهلية الرائدة فى مصر، والتى تطبق نظامًا تعليميًا عالى الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

وتضم جامعة الجلالة كليات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامى، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم)، وتقدم أكثر من 65 برنامجًا متميزًا، حيث تم افتتاح 13 مجالًا هذا العام منقسمين إلى 31 برنامجًا فى شتى المجالات.

كما تضم الجامعة مستشفى تعليمى بطاقة 577 سريرا، وسكنًا خاصًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوفر أيضًا وسائل مواصلات للطلاب و العاملين بالجامعة.