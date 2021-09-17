لم يكمل 6 أشهر على تعيينه.. إعفاء الشيخ صبري عبادة من منصب مدير أوقاف الإسماعيلية

بعد نحو 6 أشهر من قرار تعيينه، أصدرت وزارة الأوقاف قرارا بإعفاء الشيخ صبرى عبادة من عمله القيادى مديرا لمديرية أوقاف الاسماعيلية.

وذُكر في أسباب إعفاء صبري عبادة أن القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني والوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف .

يذكر أن وزارة الأوقاف، افتتحت اليوم الجمعة، 8 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجد واحد صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 178 مسجدًا، منها 156 مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا)، و22 مسجدًا صيانة وترميمًا.