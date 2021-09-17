إنفوجراف- قبل قرار الطلاق.. نفقات يجب سدادها للزوجة

جدة - نرمين السيد - كما تحصل الزوجة على نفقة العدة بمعدل 3 أشهر من النفقة الشهرية، ومؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج، أما فى حال وجود أطفال فيتم التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن للحضانة، مع صرف أجر شهرى مقابل حضانة للصغار.

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