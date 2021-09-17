صور- فى نشرتها الأسبوعية .. الرعاية الصحية توضح إنجازاتها لتطوير الخدمات 

جدة - نرمين السيد - واستهلت النشرة باستعراض الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إنجازات توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية وحسب ممارسات الصحة العالمية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال المستشفيات والمراكز والوحدت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وذلك خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء يوم 9 سبتمبر الجارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء، وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الموقف التنفيذى للمنظومة الجديدة ومؤشرات الأداء وما أحدثته من تغييرات جذرية على الرعاية الصحية فى مصر، ومنها استحداث العديد من الخدمات الطبية لعلاج المرضى والتى شملت عمليات توسيع الشرايين باستخدام الشنيور الطبى وزراعة القوقعة وزراعة الشريان الأورطى عن طريق القسطرة بتقنية الـ TAVE وعمليات معالجة أمراض الأوعية الدموية بتقنيات EVAR CERAB، إلى جانب القساطر المخية والمنظار الجراحى وجراحات إصلاح تشوهات وإعوجاج العمود الفقرى طفيفة التوغل والعديد من الخدمات الطبية المستحدثة الأخرى إلى جانب إنشاء أول وحدة غسيل الكٌلى للأطفال بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد.

وتابعت النشرة بلقاء الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع الدكتور حسن البيلاوى، أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية التابع لجامعة الدول العربية، لبحث سبل التعاون بين الطرفين فى إعمال حقوق الأطفال فى الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة والتوعية بأهمية منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى ضمان حقوق جميع الأفراد ومنهم الأطفال فى التغطية الصحية الشاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية، وذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عام المجتمع المدنى خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعد الرعاية الصحية ضمن أهم الحقوق للمواطن للوصول إلى التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وتناولت النشرة، تكريم المنظمة الدولية لاقتصاديات الصحة ISPOR، للهيئة العامة للرعاية الصحية على إنجازاتها خلال العامين الماضيين فى تطوير الرعاية الصحية بمصر بمحافظات التأمين الصحى الشامل خلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر السنوى الخامس للمنظمة، لمناقشة سياسات الرعاية الصحية ووضع القرارات المنطقية والعادلة التى تضمن الوصول إلى أعلى درجات الجودة من الرعاية الصحية للمرضى واستدامتها.

وتطرقت النشرة إلى جولة تفقدية للدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ومنها مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة ووحدة صحة طب أسرة الكيلو11، لتفقد سير العمل بهما والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة والتى انطلقت بها المنظومة الجديدة فى 16 فبراير من العام الجارى، إلى جانب لقاء الدكتور أمير التلوانى مع الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، لبحث سبل التعاون بين الطرفين فى مجالات البحث العلمى وغيرها من المجالات التى تضمن تطبيق أعلى معايير الجودة فى الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بإقليم قناة السويس بشكل عام، ومحافظة الإسماعيلية بشكل خاص.

وشملت النشرة، إجراء الاختبارات النهائية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد والمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظة، وعقد الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعات شراكة مع كبرى الشركات الخاصة المهتمة بالقطاع الصحى، خلال مشاركتها بفعاليات معرض ومؤتمر الصحة الدولى إيجى هيلث 2021.

وتضمنت النشرة، إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية البرنامج التدريبى للعاملين على أحدث مفاهيم ومعايير تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية بما يضمن إنشاء نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية داخل منشآت الهيئة وتقديم الخدمات والرعاية الصحية من خلال شبكة مقدمى الخدمات الصحية بتلك المنشآت طبقًا لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، وكذلك إطلاق البرنامج التدريبى TOT لتدريب وتأهيل المدربين على التسجيل الطبى أحد المعايير الأساسية للجودة الطبية والذى يسهم فى تحسين أنظمة الرقمنة بالتدخلات الصحية والترميز الطبى ويساعد على رسم خريطة للأمراض لتوزيع الخدمات الصحية فى كافة أرجاء مصر.

كما تضمنت، إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية تخرج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبى الإرشاد والتوجيه Tutorship لتنمية مهارات التمريض بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد وضمان أعلى جودة فى الرعاية الصحية للمرضى، وكذلك إطلاق أقوى برنامج للقيادة والتطوير The Leadership program والذى سيتضمن العديد من المنح الدراسية المتخصصة إضافة إلى برامج تدريبية أخرى متميزة وممولة بالكامل لجميع العاملين بالقطاع الصحى سواء من العاملين بالهيئة أو بالقطاع الصحى عمومًا من الأطقم الطبية والإدارية والذى سيرسم الطريق إلى الوظائف القيادية داخل الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة ويضمن استمرار الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية فى مصر.

وتضمنت أيضًا، تهيئة فريق عمل الموارد البشرية بفرع هيئة الرعاية الصحية فى محافظة الإسماعيلية والمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظة على معايير الاعتماد GAHAR2021 لملف الموارد البشرية بداية من الهياكل التنظيمية ومرورًا بالتوصيفات الوظيفية ووصولًا إلى سياسات الموارد البشرية وكيفية استيفاء وحفظ وتسجيل ملفات العاملين وأعضاء المهن الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، إضافة إلى إطلاق الدورة التدريبية TOT لتأهيل وتدريب المدربين على مهارات التواصل وأحدث طرق التدريبية بهدف إعداد مدربين معتمدين بمختلف منشآت هيئة الرعاية الصحية فى المحافظات قادرين على إدارة عملية التدريب بشكل حترافى يساعد على التطوير المستمر لأداء العاملين ولوصول لأعلى مستوى من تقديم الخدمت والرعية الصحية وتحقيق رضاء المتعاملين.

وشملت النشرة، إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية أماكن تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، والتى شملت 22 مركز ووحدة صحة طب أسرة خلال مرحلة التشغيل التجريبى للتأمين الصحى الشامل بالمحافظة وهم 7 مراكز صحية "الشهداء، حى السلام، المستقبل، التل الكبير، فايد، القنطرة شرق، الواصفية"، و15 وحدة صحية "السعدية، الكيلو2، الكيلو11، العهدة، السلام المحطة، الظاهرية، المنايف، الهيش، عين غصين، الرياح، الروضة، المحسمة القديمة، أبوبلح، أبوصوير، السبع آبارشرقية"، مشيرة إلى أنه تم تقديم أكثر من 150 ألف خدمة طبية للمنتفعين بتلك المراكز والوحدات الصحية وبجودة عالمية وذلك منذ بداية إطلاق المنظومة فى المحافظة 16 فبراير من العام الجارى وحتى الآن.

كما شملت، إطلاق هيئة الرعاية الصحية حملة "صحتك بالدنيا" بمحافظة الإسماعيلية للتوعية بأهمية الفحوصات الطبية الشاملة والتى تجريه المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة بشكل دورى ومستمر للاطمئنان على صحتهم بما يتماشى مع أهدف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030 فى الحفاظ على الصحة العامة للأفراد، إضافة إلى إطلاق حملة عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة للتوعية بأهمية العلاج الطبيعى فى تأهيل وعلاج المرضى وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للعلاج الطبيعى شهر سبتمبر من كل عام.

واستكملت النشرة، بانعقاد اليوم العلمى "علاج دهون الدم الثلاثية" بمستشفى الحياة بورفؤاد التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع كبرى شركات صناعة الأدوية أورجانون للتعرف والإطلاع على آخر المستجدات العلمية المتداولة فى مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ESC2021، إضافة إلى إعلان نجاح أول جراحة لاستئصال الغدة التيموسية بالمنظار الجراحى لمريضة داخل مستشفى السلام التابع للهيئة ببورسعيد، وكذلك نجاح أول جراحة العمود الفقرى طفيفة التوغل MISS لطفلة بمستشفى التضامن التابعة للهيئة بالمحافظة، مؤكدة حرصها على استخدام أحدث التقنيات العلاجية فى علاج المرضى حسب ممارسات الصحة العالمية.

واختتمت النشرة، بنجاح مستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى محافظة الأقصر بإجراء 14 عملية جراحة تغيير مفصل فى يومين فقط، إضافة إلى تشغيل عيادة أورام الثدى لأول مرة بمستشفى الكرنك الدولى التابعة للهيئة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن نشرة (رعاية نيوز)، هى نشرة إخبارية دورية، تصدر بشكل دورى أسبوعيًا عن المركز الإعلامى للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التى تمس المواطن المصرى وكيفية الانتفاع بها، إضافة إلى أنها تسهم فى عملية دحض الشائعات حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته.