غادة والى: انطلاق مؤتمر مكافحة الفساد فى شرم الشيخ ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وكتبت الدكتورة غادة والى، مديرة مكتب مكافحة المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة: "سيجتمع العالم فى ديسمبر فى شرم الشيخ لاتخاذ إجراءات بشأن التزامات مكافحة الفساد وحماية النزاهة فى فترة التعافى من فيروس كورونا وما بعدها". وأضافت والى: "وقعت اتفاقية البلد المضيف مع مصر اليوم - متمنية دعم التعاون فى مجال مكافحة الفساد".

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