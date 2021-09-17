نشرة حوادث دوت الخليج :«القبض على شخص طعن زوجته بـ «سكين» في الفيوم والقبض على ربة منزل تخلصت من طفلها الرضيع وسط القمامة بالحوامدية»

/650624/نشرة-حوادث-تحيا-مصر-القبض-على شخص-طعن-زوجته-بـ-سكين في-الفيوم-والقبض-على-ربة-منزل-تخلصت-من-طفلها-الرضيع-وسط-القمامة-بالحوامدية

شهدت محافظات المحروسة، اليوم الجمعة، عددًا من الجرائم، الذى هزت الرأى العام، رصدها قسم حوادث، في إطار نشرة إخبارية، وأبرزها: «لص يتسبب في مصرع شخص سقط تحت أحد القطارات بالغربية والقبض على شخص طعن زوجته بـ «سكين» في الفيوم والقبض على ربة منزل تخلصت من طفلها الرضيع وسط القمامة بالحوامدية».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جرائم اليوم الجمعة

الجريمة الأولى..لص يتسبب في مصرع شخص سقط تحت أحد القطارات بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة مصرع شخص نتيجة سقوطه أسفل أحد القطارات حال سرقة هاتفه المحمول، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف غموض ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بواقعة سرقة هاتف محمول داخل أحد القطارات وسقوط المجنى عليه أسفل القطار.

وبالفحص والأنتقال أتضح أنه أثناء استقلال (شقيقين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية) القطار المشار إليه، وحال تحرك القطار من إحدى القرى بدائرة المركز، قام مجهول بخطف هاتف محمول من أحدهما خلال وقوفه بجوار باب القطار، وسقط المجنى عليه أسفل عجلات القطار ما أدى لوفاته، وعلى إثر ذلك قام شقيق المجنى عليه بالنزول من القطار والعدو خلف المتهم لضبطه، فقام المتهم بإلقاء الهاتف المستولى عليه وقام بالهرب.

الجريمة الثانية ..القبض على شخص طعن زوجته بـ «سكين» في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من إلقاء القبض على مواطن طعن زوجته بـ«سكين» بمدينة سنورس الفيوم، طعنة نافذة أودت بحياتها فى الحال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث قتل بمركز سنورس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وأتضح أن شخص يدعى «رمضان م» سبق له السجن قام بتسديد طعنة نافذة بسكين إلى زوجته «هدية ع ر»، وتم نقل جثة المجنى عليها إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى، كما تم القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

الجريمة الثالثة ..القبض على ربة منزل تخلصت من طفلها الرضيع وسط القمامة بالحوامدية

لقى رجال المباحث، في إلقاء القبض على ربة منزل متهمة بالتخلص من جثة طفلها الرضيع وسط القمامة في الحوامدية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل رضيع في الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن ربة منزل تخلصت من جثة طفلها الذي حملته سفاحا من أحد الأشخاص وسط القمامة.