/650625/آيتن-عامر-تتلقى-رسائل-تهديد-وترد-اللي-معاه-ربنا-بيمشي-على-المياه

كشفت الفنانة آيتن عامر عن تلقيها رسائل تهديد من أرقام خارج البلاد، مشيرة إلى أن مصر بلد القانون وصوت الحق بها مسموع.

دوت الخليج يكشف السر وراء رسائل التهديد التي تتلقاها الفنانة آيتن عامر من خارج مصر.

آيتن عامر ترد على رسائل التهديد التي تتلقاها

كتبت عامر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "هو أنتوا مش قادرين تبعتولى رسايل التهديد من جوة مصر عشان عارفين إن ليها كبير و فيها قانون ، فبتجيبوا أرقام من برة مصر تبعتولنا بيها رسايلكوا الهبلة دى".

وتابعت: " طيب يلا بينا بقا البلد دى بلد قانون و اللى ماشي صح و ليه حق حياخده لو كان عند مين ، لا منصب بينفع ولا فلوس.. صوت الحق عالى و مسموع و حتى لو عرفتوا تسكتوا شوية ناس تمامهم فلوس فى ٤ مش هتقدروا عليهم"

واختتمت أيتن حديثها قائلة: "و كله هيبان و الحق هيظهر هيظهر.. اللى معاه ربنا بيمشي على المايه".

حكاية أنا قبلت بطولة آيتن عامر

من ناحية أخرى، عُرض مؤخرًا للفنانة أيتن عامر حكاية «أنا قبلت» ضمن أحداث مسلسل «زي القمر»، وتناقش الحكاية قضية سرقة الأطفال حديثي الولادة، وتضم الحكاية عدد كبير من الأبطال وهم تيام مصطفى قمر، عابد عنانى، محسن منصور، وليلى عز الدين، ولبنى ونس، لاشينة لاشين، والعمل من تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام وإنتاج شركة سيلميديا.

آيتن عامر تنتهي من تسجيل أغنية سنجل

وتخوض آيتن عامر، تجربة غنائية جديدة، إذ تستعد لطرح أغنية «سنجل» لأول مرة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، لافتة إلى أنها قامت بتسجيلها بالفعل وستطرحها قريبا، مؤكدة أن حلم الغناء كان يراودها من بداية مسيرتها الفنية، ووقعت عقدا للغناء ثم تراجعت عنه بعد اشتراكها في بعض الأدوار الفنية.

وجدير بالذكر أن أيتن عامر حرصت على الدعاؤ بالشفاء العاجل للفنان كريم فهمي بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، حيث نشرت الفنانة أيتن عامر البوستر الرسمي لفيلم «علي بابا»، والذي جمعها بكريم فهمي، وعلقت عليه قائلة: "سلامتك يا كريم.. ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبنا".